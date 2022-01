"C’est une série feel good": Fred Testot se livre avant la saison 6 de Sam sur TF1

Sam est une série qui cartonne mais TF1, qui continue de s’inspirer de la série originelle danoise Rita, a voulu donner une nouvelle dimension à sa création portée par Natacha Lindinger. Toujours entourée de Fred Testot, fidèle à la série depuis son lancement, Sam repart elle aussi de zéro huit mois après son "mariage raté" et sa démission de l’Éducation Nationale.

On quitte le cadre de Franconville et Sam nous entraîne alors dans un petit village rural, Saint-Paul-Le-Truchon. Propulsée dans une école hors contrat, elle doit faire face à une direction engluée dans des principes d’un autre temps.

Nouveau décor, nouveau cadre et nouveau casting puisque seuls Fred Testot, Fanny Gilles et Charlotte Gaccio continuer d’accompagner la folie de Sam. Pas de souci puisque Barbara Cabrita, Chantal Ladesou, Thierry Neuvic et Noom Diawara viendront, eux, apporter de la nouveauté. Un vent de fraîcheur qui plaît à Fred Testot.

La série fait un vrai virage…

Les auteurs et autrices ont voulu ouvrir la série sur autre chose, aérer tout ça, embarquer les personnages vers autre chose et ça fait du bien. On joue de nouvelles choses et c’est un réel plaisir. On sent une vraie énergie différente dans cette saison, c’est comme un nouveau départ avec des bases très solides. Cela ouvre plein de possibilités et c’était un vrai plaisir de se retrouver à tourner à la campagne, avec du rosé et des glaçons… (rires)

Votre personnage, Xavier, connaît une saison six très mouvementée…

Sans tout dévoiler, j’ai l’impression de jouer trois rôles en une saison. Il change du tout au tout et c’est très gratifiant quand on a la chance de jouer un personnage sur la longueur, c’est une chance de pouvoir le faire évoluer.

Xavier vous ressemble-t-il?

Pas du tout. (rires) Il est maniaque, avec un côté terre à terre, très policé. Tout l’inverse du personnage de Sam, c’est ce qui l’attire chez elle, d’ailleurs, cette liberté. Et dans cette sixième saison, Xavier s’affranchit des règles au fur et à mesure, et découvre sa vraie personnalité. C’est jouissif de pouvoir développer sur le long terme un personnage.

Vous voilà prêt pour septième saison ?

Tout est là pour y aller en tout cas. On a installé des nouvelles thématiques comme l’écologie, l’environnement, le vivre ensemble. Maintenant, on attend les audiences. C’est simple la télévision en fait, quand ça marche, on continue. (rires)

Comment expliquez-vous le succès de Sam?

C’est une série feel good pour tout le monde, avec un côté "dramédie", un mélange de comédie et de drame, il y a beaucoup d’émotion sans être léger et surjoué. On est bien ancré dans la vie réelle et il y a une vraie osmose entre les professeurs et les élèves. C’est une série qui parle à tout le monde. La vraie joie de ce métier, c’est la surprise. On ne sait jamais pourquoi ça marche, on vit sur des montagnes russes. On est jamais préparé au succès et, parfois, on ne sait pas pourquoi certains projets s’arrêtent.

Quand vous avez débuté, aviez-vous peur d’être enfermé dans une case, celle de la comédie notamment?

Je n’ai jamais eu de plan ou de stratégie de carrière quand j’ai débuté. Et j’ai eu la chance de ne pas être catalogué également. Dans ma carrière, j’ai eu la chance, en 2008, d’être choisi par Nicolas Boukhrief pour jouer un flic dans Gardiens de la paix. J’étais très heureux que l’on ait pensé à moi. Et puis en 2013, L’Emprise sur TF1 a été un autre tournant, on traitait des violences conjugales, c’était un virage complet. Depuis on me propose de tout, j’aime passer de l’un à l’autre, naviguer entre deux eaux.

Êtes-vous un grand amateur de séries?

Je suis un grand consommateur, mais également de films car je vis au-dessus d’un cinéma, c’est un peu la honte de ne pas y aller quand c’est en bas de chez vous! (rires) Mais je remarque qu’il existe des passerelles entre le cinéma, la télévision et les plateformes. Il y a beaucoup de conseils et c’est bien. D’ailleurs, en ce moment, je regarde Dopesick sur Disney +, il faut en parler, c’est une série d’utilité publique qui permet de mettre en garde contre les dépendances aux opioïdes contenues dans certains médicaments…

