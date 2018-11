C'est officiel, la série Game of Thrones reprendra en avril 2019

Ce sera la dernière saison de cette série qui a marqué la télévision et ses fans après avoir été lancé sur les écrans le 17 avril 2011.

On devrait donc découvrir qui de Jon Snow, Daenerys Targaryen, Cersei Lannister ou l'un des autres personnages principal de l'univers créé par Georges R.R. Martin va poser son séant royal sur le "Trône de fer".

En France, Game of Thrones est diffusée avec un jour de décalage par rapport aux Etats-Unis sur la chaîne OCS City et également disponible sur OCS Go.