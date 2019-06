Ça va se bousculer sur le tapis rouge du Festival Télé de Monte-Carlo

Tandis que l’on s’affaire en coulisse à préparer un beau tapis rouge tout neuf pour les accueillir, les stars de la petite lucarne continuent à venir grossir les rangs du plus ancien festival de télévision du monde.

Pour sa cinquante-neuvième édition, on vous le disait précédemment, le Festival de télévision de Monte-Carlo accueillera Michael Douglas et son épouse Catherine Zeta-Jones, mais aussi Jessica Alba et sa comparse de LA’s Finest, Gabrielle Union, ou encore Mathilde Seigner et Caterina Murino.

Depuis, la liste s’est allongée. Nous apprenions hier, par exemple, que Greg Germann, qui incarne le Dr Tom Koracick dans la vénérable série Grey’s Anatomy, sera présent. Pilier de la télévision s’il en est, Greg Germann est aussi connu pour, entre autres, son rôle de l’avocat Richard Fish dans la cultissime série des années quatre-vingt-dix, Ally McBeal. Parmi la trentaine de séries dans lesquelles il a tourné, on compte les célèbres NCIS, Deux flics à Miami, Desperate Housewives, ou encore Ghost Whisperer.

Pour revenir sur Grey’s Anatomy, l’actrice Kelly McCreary, qui joue le Dr Megan Pierce, sera également présente.

Maria Bello, qui interprète depuis 2017 l’agent Jackie Sloane dans la série NCIS, foulera elle aussi la moquette écarlate du Festival. Le public avait pu la découvrir en France dans la série Urgences, en 1998, où elle incarnait le Dr Anna Del Amico.

Comme chaque année, une partie de l’équipe d’Amour, Gloire et Beauté sera présente. Et pas n’importe qui ! C’est la nouvelle recrue, Denise Richards, qui foulera le sol monégasque. La comédienne habituée du grand écran a joué dans Scream, Sexcrimes, Love actually ou encore Le monde ne suffit pas.

La part belle aux séries françaises

Elles sont fidèles, elles reviennent souvent, pour le plus grand plaisir des fans : les séries françaises reviendront cette année encore prendre un bain de foule. Révélée en principauté de Monaco, la série Plus belle La Vie, ou du moins son casting, sera de retour pour un anniversaire de choc très photogénique.

Dans la même catégorie, la concurrente Demain Nous Appartient, diffusée sur TF1 depuis deux saisons et leader des audiences de son créneau, viendra à la rencontre de ses fans pour leur offrir, eux aussi, une séance de selfies.

Télé du monde entier

Enfin, le Festival télé, c’est aussi l’occasion d’ouvrir un peu les horizons de sa petite lucarne. De découvrir ce que fait la télévision d’ailleurs, hors anglophonie.

L’Italie sera présente avec Prima che la notte, un téléfilm sur l’assassinat d’un journaliste qui enquêtait sur le crime organisé.

La Norvège nous apporte la série En Natt, qui raconte l’histoire d’un homme et d’une femme qui se rencontrent lors d’un rendez-vous à l’aveugle.

Plus à l’Est, c’est la République Tchèque qui nous envoie la série Dabing Street. Une comédie sur la vie d’un studio de doublage, après la mort de son propriétaire.

Bref, cette année encore, le Festival de Télévision de Monte-Carlo promet son lot de découvertes !