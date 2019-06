Bodyguard, L'amie prodigieuse, Killing Eve... Découvrez la sélection officielle du 59e Festival télé de Monte-Carlo

Le jury du Festival de télévision de Monte-Carlo se réunira dès ce vendredi et jusqu'au 18 juin prochain pour tenter de départager les nommés de la sélection officielle.

The assassination of Gianni Versace, L'amie prodigieuse ou Bodyguard... Qui repartira avec une Nymphe d'or?

Meilleur programme long de fiction

A very english scandal

The assasination of Gianni Versace: American crime story

Dukla 61

Escape at Dannemora

La soif de vivre

Prima che la notte

Meilleur acteur dans un programme long de fiction

Darren Criss dans The assassination of Gianni Versace

Fabrizio Gifundi dans Prima che la notte

Hugh Grant dans A very english scandal

Grégory Montel dans La soif de vivre

Meilleure actrice dans un programme long de fiction

Patricia Arquette dans Escape at Dannemora

Penelope Cruz dans The Assassination of Gianni Versace

Martha Issova dans Dukla 61

Claire Keim dans La soif de vivre

Meilleure série dramatique

Bodyguard

Das Boot

Killing Eve

L'amie prodigieuse

State of happiness

Moscou noir

Meilleur acteur dans une série dramatique

Amund Harboe dans State of Happiness

Richard Madden dans Bodyguard

Adam Palsson dans Moscou Noir

Tom Wlaschiha dans Das Boot

Meilleure actrice dans une série dramatique

Keeley Hawes dans Bodyguard

Vicky Krieps dans Das Boot

Sandra Oh dans Killing Eve

Malene Wadel dans State of Happiness

Meilleure série comique

Dabing Street

En Natt

HP

On The Spectrum

Meilleur acteur dans une série comique

Anders Baasmo Christiansen dans En Natt

Niv Majar dans On The Spectrum

Vaclav Neuzil dans Dabing Street

Raphaël Quenard dans HP

Meilleure actrice dans une série comique

Myanna Buring dans En Natt

Tiphaine Daviot dans HP

Naomi Levov dans On The Spectrum

Klara Meliskova dans Dabing Street