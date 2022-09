Bardot, fait-divers, politique, comédie... On vous dévoile les nouvelles séries à venir en 2022/2023 à la télévision

Bardot, la rebelle; Diane, la chasseresse

"Bardot" - Les coulisses du mythe Brigitte Bardot racontées en 6 épisodes de 52 minutes, de ses débuts à 15 ans jusqu'à son statut de star planétaire adulée. Le série plonge dans la vie privée de l'actrice qui, prise dans la spirale de la notoriété, voit sa vie privée piétinée. (France 2)

"Diane de Poitiers" - Réalisée par l'incontournable Josée Dayan, Diane de Poitiers, l'indépendante chasseresse émérite et maîtresse d'Henri II, va revivre dans une mini-série de 2x100 minutes sous les traits d'Isabelle Adjani, entourée de nombreuses têtes d'affiche parmi lesquelles Samuel Labarthe, Virginie Ledoyen, Joey Starr, Hugo Becker ou Gérard Depardieu... en Nostradamus. (France 2)

Prédateur

"L'homme de nos vies" - Après l'espion Raymond Sisteron dans "Le Bureau des Légendes", Jonathan Zaccaï poursuit dans l'art de la dissimulation dans cette série de 4 x 52 minutes où l'arnaque sentimentale est son gagne-pain. Tour à tour pilote de ligne, chirurgien, ex-trader, grand reporter, le séducteur dérobe les économies de ses dames, parmi lesquelles Helena Noguerra et Elodie Frégé. Jusqu'au jour où celles-ci se liguent... (M6)

Ados inclusifs

"Lycée Toulouse Lautrec"- Après "Les bracelets rouges", adaptation française d'une série catalane sur des adolescents hospitalisés, TF1 remet des ados en vedette, cette fois au sein d'un lycée hors normes accueillant des élèves en situation de handicap, en tandem avec des camarades valides. Victoire, 17 ans, affectée contre son gré dans cet établissement, va finalement dépasser ses préjugés.

Affres politiques

"Esterno notte" - Près de vingt ans après son film "Buongiorno, notte", le réalisateur italien Marco Bellocchio revient sur l'enlèvement puis l'assassinat d'Aldo Moro, chef de file de la Démocratie chrétienne, par le groupe d'extrême gauche Les brigades rouges en 1978. Présentée hors compétition au festival de Cannes, cette série en six épisodes de 52 minutes ausculte la dimension morale de l'affaire, des négociations secrètes aux mesquineries politiques en passant par les dilemmes de ravisseurs. (Arte)

"Sous contrôle" - Quand la nouvelle ministre des Affaires étrangères (Léa Drucker), une dirigeante d'ONG idéaliste et populaire, entend gérer à sa manière dès son premier jour d'exercice une prise d'otages au Sahel, en parallèle d'un président de la République (Laurent Stocker) briscard politique et médiatique, cela promet une comédie politique acerbe et enlevée de six épisodes de 30 minutes. (Arte)

Secrets et frissons

- "La jeune fille et la nuit" - 1992, une lycéenne s'enfuit avec son amoureux, son prof de philo, sans plus jamais donner de nouvelles. Vingt-cinq ans plus tard, trois amis apprennent que le gymnase dans lequel ils avaient caché un corps va être détruit... Suspense à la clé pour cette adaptation du roman à succès de Guillaume Musso en six épisodes de 52 minutes. (France 2)

- "Esprit d'hiver" - Adaptée du livre éponyme de l'américaine Laura Kasischke, cette mini-série de trois épisodes de 45 minutes plonge Audrey Fleurot dans un huis clos hivernal et glaçant, seule un matin de Noël avec sa fille adoptive dont elle trouve le comportement étrange. (Arte)

- "Les gouttes de Dieu" - adaptation du célèbre manga de Tadashi Agi et Shu Okimoto, la série en huit épisodes de 52 minutes suit le parcours initiatique de Camille, orpheline d'un oenologue renommé, qui doit passer une série d'épreuves gustatives et liées au vin pour pouvoir percevoir son héritage -la plus grande collection de vins au monde- alors qu'elle n'a jamais bu de vin y étant allergique. (France 2).