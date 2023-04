“Les gens ont envie de regarder des choses qui existent”: Asif Kapadia, réalisateur oscarisé pour “Amy” et président du jury documentaire à Canneseries

Qu’est-ce que cela représente d’être le premier président de jury de la compétition autour des documentaires à Canneseries?

C’est un immense honneur! Je serai toujours le premier. (rires) Je suis venu à Cannes en 1987 quand j’étais étudiant avec l’un de mes premiers courts métrages. Je suis ensuite revenu présenter mon film "Amy", qui a eu un Oscar, puis me voilà en tant que président de jury. Cela signifie que je vieillis. (rires) Mais je suis très flatté.

Comment expliquez-vous la folie autour des séries documentaires en ce moment?

Il se passe des choses dans le monde depuis quelque temps, avec des gouvernements qui mentent, un monde qui change, et les gens ont envie de regarder des choses qui existent, sur des faits réels et non plus de la fiction. À côté de ça, vous avez de nombreux réalisateurs qui ont toujours su faire des films et des documentaires, Martin Scorsese est de ceux-là et c’est l’un de mes modèles. Spike Lee, qui m’a aussi beaucoup influencé, a toujours fait des documentaires également. Les gens veulent regarder des bonnes histoires aujourd’hui. Et les documentaires, qui s’inspirent de faits réels, racontent toujours de bonnes histoires.

Amy, Senna, Maradona, quelle est la difficulté de raconter l’histoire de personnalités disparues?

Diego était encore en vie quand mon film est sorti, je n’y suis pour rien... (rires) Quand vous regardez un film, vous ne voulez pas connaître la fin. Sur un film autour d’une personnalité disparue, la fin importe peu, elle est connue de tous. Ce qui compte, c’est le chemin, la vie qu’ils ont vécu. C’est ce qui m’intéresse, raconter leur vie, leur parcours. Ce ne sont pas des gens unanimement aimé, Diego Maradona n’a jamais été aimé en Angleterre à côté de la guerre des Malouines et de la Coupe du monde 1986, Amy Winehouse n’était pas très appréciée de son vivant en Angleterre, Ayrton Senna avait des ennemis, comme Alain Prost, non? (rires) Raconter leur accomplissement, sportif, musical, est ennuyeux, mais narrer leurs vies, leurs combats, ça, c’est intéressant.

Pourquoi avoir choisi de raconter la vie d’Amy Winehouse et pas celle de Freddie Mercury?

Je suis originaire du nord de Londres, je vis à Camden, là où vivait Amy Winehouse. Elle aurait pu être ma voisine, mon amie. De son vivant, elle était constamment décriée par les tabloïds mais personne ne la cherchait pour avoir sa version des faits. Elle est morte à 27 ans… à Londres, où je vis, dans une période très récente. Tout ça me semblait improbable. C’est tout Londres, tout ce que j’aime dans cette ville et tout ce que je déteste. J’avais envie de raconter ça, comment une ville que j’aime, où je vis, peut détruire des vies dans l’indifférence. Je n’ai jamais rencontré Amy, ni Senna, mais en travaillant sur eux, on devient proche d’eux. On ne parle que de passion au final. Ayrton, Amy, Diego, étaient avant tout des passionnés et cette passion les a tués.

Est-ce plus facile de raconter la vie de quelqu’un sans le rencontrer?

Parfois. C’est même mieux de ne pas les connaître. Diego Maradona, par exemple, était un homme complexe, difficile, ça rend sa vie compliquée.

De quoi rêve-t-on quand on a gagné un Oscar?

La première d’ "Amy" était à Cannes lors du Festival du film, c’était un moment important, majeur. On a gagné beaucoup de prix avec ce film, ce qui est formidable. Mais, parce qu’il y a un "mais", je ne juge pas la qualité d’un film à ses prix. Ce qui m’a le plus touché avec "Amy", c’est l’avant-première à Cannes, au Grand Palais, devant une salle pleine. C’est un sentiment incroyable. Indescriptible.

Où est votre Oscar?

Vous voulez me le voler? (rires) Il se balade dans la maison. Parfois les enfants le déplacent, ils le montrent à nos amis, c’est un nomade dans la maison, il n’a pas de place précise. On n’a pas voulu le sanctuariser, il peut être dans l’escalier, dans le bureau ou dans le salon!

De nombreux documentaires concernent des faits divers, pourquoi?

C’est une matière facile à vendre au public. Cela plaît, ça parle à tout le monde, ça fascine. Je ne suis pas un grand fan de ce genre mais je comprends que cela fonctionne. J’aime le côté obscur de l’âme humaine mais je préfère travailler sur une autre matière. C’est pour ça que j’aime être dans un jury, vous êtes obligé de vous ouvrir à d’autres univers.