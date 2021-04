Après le succès de Dix pour cent, Dominique Besnehard prépare une nouvelle série

Dans Artmédia, une histoire du cinéma français, co écrit avec la journaliste Nedjma Van Egmond, Dominique Besnehard, créateur de la série Dix pour cent, raconte les coulisses de l’agence artistique pour laquelle il a travaillé pendant vingt et un ans. Un récit foisonnant d’anecdotes plus croustillantes les unes que les autres sur ce lieu où tout se décide et se joue, où se mêlent succès et échecs.

Entretien avec cet ex-agent très spécial devenu producteur.

Entre 1985 et 2006, vous avez été un agent très puissant chez Artmédia. Était-ce capital de raconter la saga Artmédia?

Bien sûr! Mon éditrice, Muriel Meyer avec qui j’avais fait Casino d’hiver, ouvrage biographique, après Dix pour cent m’a dit: "C’est dommage qu’il n’y ait pas un livre sur l’agence Artmédia dont la série télévisée est très largement inspirée." J’ai pensé que c’était une bonne idée car Dix pour cent c’est une fiction, et Artmédia, une histoire du cinéma français, la réalité. Il fallait que quelqu’un m’accompagne car il n’était pas question que je fasse l’enquête sur mes anciens coéquipiers au sein de l’agence. J’ai donc choisi Nedjma Van Egmond, journaliste que j’avais rencontrée pour un article dans le Parisien Magazine. Je voulais que ce soit une femme qui mène l’enquête. La majorité des interviews de tous les acteurs qui ont fait l’histoire d’Artmédia, c’est Nedjma. Elle a fait preuve d’une grande écoute.

Bien avant votre arrivée en 1985, l’histoire d’Artmedia remonte aux années 1960, quand Gérard Lebovici l’a créée...

J’aime la mémoire et je tiens à ce que l’on sache les choses. Lebovici a été un visionnaire et un génie. Au départ, c’est un peu Les Copains d’abord. Avec quelques-uns de ses amis, dont Claude Berri et l’acteur Serge Rousseau, ils ont songé à fonder cette agence. L’actrice Françoise Arnoul, qui était copine avec Lebovici, l’a poussé à racheter les deux agences de l’époque, Ci-Mu-Ra (cinéma, musique, radio) qui avait pour client Jean-Paul Belmondo, et celle d’André Bernheim. Et puis, Artmédia est devenue une marque prestigieuse. Le symbole aussi de toute une époque où il y avait beaucoup de spectateurs dans les salles de cinéma, un star-system qui n’existe plus aujourd’hui.

Vous vous souvenez de cette belle époque?

Oui! Quand je suis arrivé chez Artmédia, on rentrait dans le temple du cinéma. Lebovici était parti. Mais Jean-Louis Livi (le neveu d’Yves Montand) qui lui a succédé à la tête de l’agence, a été dans la griffe de Lebovici. Il avait les mêmes méthodes. Sauf que Livi était quelqu’un de moins secret et chaleureux, alors que Lebovici était très froid.

J’avais rencontré Gérard, mais refusé sa proposition d’intégrer l’agence alors qu’il pensait que j’allais accepter. Et quelques années après, c’est grâce à Serge Rousseau [il fut l’époux de l’actrice Marie Dubois, ndlr] qui avait fait venir notamment Nathalie Baye, Fanny Ardant, André Dussollier, Gérard Depardieu, Patrick Dewaere, et qui voulait quelqu’un pour prendre en main une nouvelle génération, que j’ai décidé de rejoindre Artmédia, dirigé par Jean-Louis Livi.

Et j’avais envie de monter des films parce que j’avais des réalisateurs avec moi, ce qui n’était pas le cas de Serge Rousseau.

"Lebo" comme on l’appelait, est mort assassiné le 5 mars 1984, dans un parking de l’avenue Foch, à Paris. Le ou les assassins n’ont jamais été identifiés…

On ne sait toujours pas. C’est un mystère. Il avait 51 ans. Avec Nedjma Van Egmond, on a essayé de fouiller dans les archives, mais nous n’avons pas eu de réponse. Lebo a eu un destin marqué par la tragédie. Sa mère est morte dans le camp d’Auschwitz, son père est mort de tristesse. Son épouse Floriana est décédée aussi de chagrin.

Quand vous avez quitté Artmédia en 2006 pour devenir producteur, comment ont réagi Nathalie Baye, Sophie Marceau, Béatrice Dalle, Jeanne Moreau dont vous étiez l’agent?

Elles ont compris que je voulais faire autre chose. Et je les ai guidées vers d’autres agents dont Elisabeth Tanner [le personnage d’Andréa Martel dans Dix pour cent, ndlr], qui était au départ mon assistante. Un peu ma Marie-France Garaud. Et j’étais son Chirac! Il y a une semaine, j’ai déjeuné chez elle avec Nathalie [Baye, ndlr]. En revanche, personne n’a voulu s’occuper de Jeanne Moreau. Les jeunes agents avaient peur d’elle.

Après votre départ, Artmédia a perdu de nombreux clients…

En fait, en 2012, quand Cécile Felsenberg et Céline Kamina sont parties en emmenant 150 talents dont Guillaume Canet, Kad Merad, pour créer l’agence UBBA (Un bien bon agent), ça a été un véritable tsunami.

Ensuite, Elisabeth Tanner est partie. Et Bertrand de Labbey, en 2016, a préféré vendre Artmédia [Claire Blondel la dirige aujourd’hui, ndlr].

C’est un très bon agent et il continue aujourd’hui avec l’agence VMA (Voyez mon agent) en s’occupant, entre autres, de Gérard Depardieu, Jamel Debbouze et Jean Dujardin.

Après le succès de Dix pour cent, Saison 4 dont vous êtes le producteur, préparez-vous une nouvelle saison?

Elle est à l’étude. Mais il faut d’abord l’écrire. Ensuite, toutes les actrices et tous les acteurs qui tournent beaucoup notamment à l’étranger ne sont pas disponibles pour le moment. En revanche, on va faire un unitaire de 90 minutes de Dix pour cent à New York. Je vous annonce également que le tournage du remake anglais de Dix pour cent commence à la mi-mai et s’intitulera Call my agent UK. Par ailleurs, avec ma société Mon voisin productions, je travaille sur une nouvelle série télévisée, Ça, c’est Paris, qui racontera l’histoire d’un cabaret de la capitale. C’est le réalisateur Marc Fitoussi – qui a notamment filmé des épisodes de Dix pour cent – qui écrit le scénario avec l’équipe de la saison 4.

Le Festival de Cannes a été décalé au mois de juillet. Pensez-vous que la manifestation pourra se dérouler malgré tout?

J’espère que le Festival de Cannes aura bien lieu. D’autant que je ne voudrais pas que mon festival, celui du Film Francophone d’Angoulême, soit le premier à se dérouler en France comme ce fut déjà le cas l’an dernier à la fin août.

Vous attendez avec impatience la réouverture des salles?

Évidemment! Elles pourraient rouvrir à la mi-mai, d’après ce que je comprends. Si on considère qu’on ne peut pas vivre sans culture alors gardons espoir pour que l’on retrouve rapidement le chemin des salles. D’ailleurs, je ne crois pas qu’il y ait de contamination dans les salles de cinéma. À Angoulême, il n’y a eu aucun cluster.