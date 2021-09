Alex Hugo et Samuel Le Bihan de retour ce mardi soir avec un inédit sur France 3

La Voie de l’esprit, l’épisode du jour, a donc la responsabilité d’ouvrir cette nouvelle saison et donner à Samuel Le Bihan l’occasion de reprendre son rôle d’Alex Hugo, ancien grand flic marseillais, qui a choisi de quitter la ville phocéenne et sa violence pour s’isoler dans les montagnes. Le voilà posté au sein de la police rurale de Lusagne, un village fictif des Alpes. Une série qui a trouvé son public (six millions de téléspectateurs en moyenne) sur France 2 et qui sera dorénavant diffusé sur... France 3. Un changement qui s’inscrit dans une volonté de cohérence autour de la grille.

De France 2... à France 3

Au printemps dernier, interviewé par Pure Médias, Stéphane Sitbon-Gomez, directeur des antennes et des programmes chez France Télévisions, estimait qu’une "série comme Alex Hugo, qui était proposée jusque-là le mercredi, va basculer sur France 3 à partir de la rentrée prochaine. Pourquoi? Parce que nous estimons qu’elle est plus dans l’ADN du polar de territoire." Dans le même temps, Capitaine Marleau a fait le chemin inverse, passant de France 3 à France 2. Les fans d’Alex Hugo ne seront pas franchement dépaysés puisque la série conserve son ADN et notamment son casting autour de Samuel Le Bihan (Lionnel Astier, Mikaël Fitoussi, Marilyne Canto).

Pour ce grand retour à l’écran, au retour d’une course en montagne, Alex sauve Élise d’une tentative de suicide. Cherchant à comprendre les causes de son geste, il découvre que la jeune femme a été victime d’un viol. Le crime remonte à une semaine, mais Élise n’en a aucun souvenir car elle a été droguée et son agresseur a frappé lors d’une soirée en boîte de nuit où tout le monde portait des masques.

Alex Hugo, ce mardi, à 21h05, sur France 3.