Agent redoutable dans "Dix pour cent", Thibault de Montalembert est à Carros pour le Festival des mots

Thibault de Montalembert est l’une de ces figures à la notoriété discrète.

Il y a sa voix, que l’on a entendue dans la bouche de Hugh Grant en version française. Et puis il y a bien sûr "Dix pour cent", la série de France 2 dans laquelle il incarne Mathias Barneville, un agent d’artistes. Un personnage qu’il retrouvera prochainement pour le tournage du long-métrage.

À la sortie d’une année chargée, où il a tourné sous la direction de Kristin Scott Thomas aux côtés de Sienna Miller et Scarlett Johansson; mais aussi dans la deuxième saison de la série "Heartstopper", où il joue à côté de la très talentueuse et oscarisée Olivia Colman; et où il a joué au théâtre "Un président ne devrait pas dire ça" aux côtés de Lison Daniel (une pièce qu’il reviendra jouer en novembre à Anthéa à Antibes), Thibault de Montalembert prend un peu de temps pour venir lire "Les cavaliers" de Joseph Kessel à Carros, dans le cadre du "Festival des mots" du département.

On en a profité pour lui poser quelques questions.

Qu’est-ce que vous évoque l’été?

Comme pour tout le monde je crois, ça m’évoque l’enfance. Quand on est enfant, l’été est synonyme de bonheur et de liberté. Quand j’étais enfant, on avait une maison en Mayenne, et il y avait un grand territoire où je pouvais m’ébattre.

Aujourd’hui, vous travaillez même l’été…

Nous avons créé une compagnie avec ma femme, Hélène Babu, et nous créons des spectacles dans des lieux emblématiques de la Bourgogne, où nous avons une maison. C’est un moment où on réunit les copains à la maison, et on crée quelque chose pour nous, pour le plaisir de le faire avec les copains, et le plaisir du public. Mais cette année, nous n’avons rien fait car l’année a été chargée, et la prochaine le sera aussi. Alors, il nous fallait des vacances.

Quel est le programme?

C’est très simple: c’est chez nous en Bourgogne. On prend le temps de dormir et de s’ennuyer. On en perd l’habitude, mais c’est important de pouvoir s’ennuyer, de divaguer.

Quelle place a la lecture?

Elle est centrale. En ce moment on apprend les textes d’"Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée" d’Alfred de Musset, mis en scène par Eric Vigné. C’est avec ce texte que je suis rentré à la Comédie-Française il y a trente ans. Le texte est encore bien présent, mais il faut quand même l’apprendre à nouveau. Et je lis "Lucien Levene" de Stendhal, qui est assez peu connu. Et pas mal de poésie.

Quelle est votre dernière découverte en matière de poésie?

Kae Tempest. C’est quelqu’un qui fait beaucoup de lectures publiques de ses œuvres, comme une espèce de barde. C’est formidable! Et je regrette de ne pas suffisamment bien maîtriser l’anglais pour pouvoir bien dire et lire sa poésie. Même si je parle et je joue en anglais. Sinon, je lis aussi beaucoup Rûmi, un mystique musulman du XIIIe siècle qui a écrit une somme poétique absolument magnifique.

Vous avez en effet joué en anglais, dans une série Apple TV + sur Benjamin Franklin, avec Michael Douglas. Que retirez-vous de cette expérience?

C’était extraordinaire. C’est sur la période où Benjamin Franklin vient en France chercher une aide financière pour la révolution américaine contre les Anglais. C’est produit par Apple, c’est donc une production avec beaucoup de moyens. On le sait peu, mais Benjamin Franklin va rester neuf ans en France. Il est connu dans les milieux scientifiques, mais dans les milieux politiques, personne ne veut en entendre parler, par peur de se mettre à dos l’Angleterre.

Petit à petit, le ministre des Affaires étrangères, qui s’appelle Vergennes, va comprendre la direction qu’il faut prendre, et aider Benjamin Franklin. Nous avons tourné à Versailles, avec des moyens, et des acteurs fantastiques. Et c’était dirigé par Tim van Patten, qui a travaillé sur "Sex & The City", "Game Of Thrones", ou "The Sopranos". C’était un peu Noël.

L’été c’est la saison des plaisirs coupables. Quel est le vôtre?

Pour moi, c’est la cuisine. J’adore cuisiner, ça me lave la tête. Je suis assez classique, car ma mère cuisinait très bien, j’ai beaucoup appris en la regardant faire. J’adore les plats français bien roboratifs. Mais j’aime aussi expérimenter. Je suis passionné par le travail du chef anglo israélien Yotam Ottolenghi par exemple, qui nous fait découvrir tout un monde autour des légumes et des épices.