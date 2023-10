À Beausoleil, les "héros" de la TV nous confient leur joie d'être aussi proches du public

Il est 10h30 à Beausoleil ce samedi. A l’occasion du Festival des Héros de la TV, une compétition de salade de fruits pour les tout petits se tient sur la place de la Libération. Les jeunes chefs s’attèlent à la composition de ce traditionnel dessert fruité, modèle de toque réduit et petit tablier en guise d’accoutrement.

"C’est une trés belle initiative de laisser les enfants s’exprimer à travers la création", salue Luc Gamel, chef à l’hôtel Hermitage, venu superviser la séance cuisine des petites mains.

Ferveur débordante dans les ruelles

11h30. Les stars sortent une à une de l’étroit portail de l’hôtel Adaggio, rue du Général-de-Gaulle. Les fans attendent avec impatience leurs héros du petit écran.

En mains, bouts de papiers, carnet à dédicaces et, pour les plus préparés, photos imprimées en format A4 prêtes à être griffonées d’un coup de stylo par leurs favoris.

Déferlement de selfies et d’accolades

Attendus de pied ferme, les castings de "Ici tout commence", "Demain nous appartient" et d’autres séries plébiscitées de l’audimat français se mêlent à la foule. Les acteurs se hâtent vers le marché pour déambuler dans les allées et converser avec les passants. Il faut dire que ces séries françaises font partie du quotidien de certains, ne loupant aucun épisode de leurs feuilletons adorés. "C’est fou de me dire que je peux les côtoyer aussi simplement alors que je les regarde chaque soir", confie Sophie, 35 ans.

"C’est une magnifique journée"

"C’est une magnifique journée, beaucoup de gens sont présents. C’est un réel plaisir d’acceuillir cet évènement chaque année", s’exclame Gérard Spinelli, maire de la ville.

12h30. La palme de la meilleure salade de fruits est décernée par catégorie d’âge aux cuistos en herbe. En même temps, les personnalités font une petite pause avant la grande séance de dédicaces, pour certains, cachés derrière leurs lunettes de soleil, après avoir bien profité la veille de la Dolce Vita azuréenne. "J’adore Beausoleil, le cadre est magnifique et c’est un pur bonheur de rencontrer nos fans », s’enthousiasme Benjamin Douba-Paris, interprétant le personnage de Solal dans la série "Ici tout commence".

La 11e édition du Festival des Héros de la Télé a réuni les castings des émissions télévisées phares des chaînes françaises. Cyril Dodergny.

