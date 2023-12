"Tout pour Agnès": cinq choses à savoir sur la série qui traite de l'un des faits divers les plus marquants de la Côte d’Azur

C’est l’un des faits divers les plus marquants de la Côte d’Azur au même titre que l’affaire Omar Raddad ou le casse du siècle d’Albert Spaggiari.

Un prénom et un nom qui posent le décor: Agnès Le Roux. L’héritière du Palais de la Méditerranée a disparu en 1977 et, très vite, les soupçons se sont portés sur son amant de l’époque, l’avocat Maurice Agnelet.

Ce dernier sera reconnu coupable en 2014, après plusieurs procès d’assises et de nombreux appels, pour assassinat alors que le corps d’Agnès n’a jamais été retrouvé.

C’est cette histoire folle que la série "Tout pour Agnès", qui arrive ce vendredi soir sur Paramount+ avant d’être diffusée début 2024 sur France 2, raconte.

Tourné entre Nice et Menton

La série a été tournée entre Nice et Menton et revient sur l’affaire Agnès Le Roux. Photo DR et France TV.

Un fait divers passionnant, auquel Arte a également consacré, récemment, une série documentaire très fouillée – "Tant qu’ils ne retrouvent pas le corps" – et qui, cette fois, revient à l’écran à travers quatre épisodes réalisés par Vincent Garenq, à qui l’on doit la mini-série "Le Mensonge" consacrée à l’affaire Christian Iacono.

Dans cette fiction, tournée entre Nice et Menton, c’est Yannick Choirat qui campe un Maurice Agnelet plus vrai que nature, mâchoire carrée et ambition débordante.

Marie Zabukovec est assez troublante en Agnès Le Roux candide et follement amoureuse d’un homme qui n’est pas fait pour elle. Michèle Laroque, pure Niçoise, prête ses traits à Renée Le Roux, cette mère qui n’a jamais voulu abandonner le combat judiciaire.

Reconstitution efficace

Photo DR et France TV.

La reconstitution de l’époque est habilement mise en scène et l’installation du contexte – la fin des années 1970 et la guerre des casinos entre le Ruhl de Jean-Dominique Fratoni et le Palais de la Méditerranée – est parfaitement amenée.

Le ton sépia, les détails (comme les combinés de téléphone), la réalisation simple et efficace permet de réussir ce défi. Ce qui aurait pu être un pari casse-gueule s’avère être une vraie réussite.

à Nice, cette série est plus attendue qu’ailleurs tant ce fait divers a défrayé la chronique en 1977 et continue, encore aujourd’hui, de passionner.

"J’adore les histoires vraies, confirme Vincent Garenq, le réalisateur. J’avais adoré tourner ‘‘Le Mensonge’’ dans la région avec Daniel Auteuil, cela a participé au fait de mon envie de revenir ici."

"C’est l’histoire d’une fille et d’une mère", poursuit Michèle Laroque, Niçoise de naissance, qui avait 17 ans au moment des faits. "J’ai peu de souvenirs de cette affaire, on n’en avait pas parlé à la maison. J’ai seulement des souvenirs du Palais de la Méditerranée car j’étais venu y faire des galas de danse."

Choirat parfait en Agnelet

Photo DR.

Le Palais de la Méditerranée, reconstitué au sein de la mairie de Puteaux, en région parisienne, est bluffant de réalisme. Une forme d’authenticité très marquée aussi chez les personnages, notamment chez Yannick Choirat, qui prête ses traits à Maurice Agnelet.

"La productrice de la série, Judith Naudet, venait de produire un documentaire sur cette affaire dans laquelle on avait des rushs de Maurice Agnelet s’adressant à une caméra, interrogé par l’un de ses fils. J’ai pu me faire une idée de son point de vue de l’histoire. Il y avait beaucoup de matière sur Maurice Agnelet pour construire une représentation du personnage. C’est jubilatoire de jouer quelqu’un d’aussi ambivalent, complexe."

Diffusion sur France 2 en janvier

Marie Zabukovec, elle, a dû construire son Agnès Le Roux avec beaucoup moins de matière. "Il reste peu de chose d’elle: des photos, mais peu d’écrits, peu de vidéos, peu de ressentiments. J’ai construit Agnès à travers ce que sa mère disait d’elle et ce que Maurice disait d’elle. Ce n’était pas évident".

Choirat étaye: "Il reste des écoutes téléphoniques, car Maurice Agnelet enregistrait tous ses appels, et on voit la manière dont le couple se parlait. Et le rapport entre les deux".

"Agnès a ce côté libre, liée à la période post-1968, dans une famille très rigide, poursuit Laroque. J’ai adoré retrouver les années 1970, que j’ai connues."

Une époque dans laquelle Renée Le Roux a dû se faire une place dans un monde patriarcal, tout en cherchant la vérité sur sa fille. "Renée est une championne dans sa tête, c’était une fille à son papa avant de devenir une femme à son mari, lance Michèle Laroque. C’est une femme dévouée, obéissante, mais elle a culpabilisé d’avoir introduit Maurice Agnelet dans le casino et donc auprès de sa fille."

Cette affaire a fasciné la Côte d’Azur et demeure, encore aujourd’hui, un mystère car le corps d’Agnès Le Roux n’a jamais été retrouvé. Dès lors, comment terminer une série quand le doute subsiste?

"Scénaristiquement, c’était le problème, il ne fallait pas terminer sur quelque chose de flou malgré de nombreux procès, conclut Vincent Garenq. Il fallait faire attention au dénouement et on arrive à une émotion forte sur le dernier épisode qui se termine avec le procès de Rennes, de 2014."

La série, librement adaptée du livre "Agnès Leroux - Enquête sur la disparition d’une jeune femme riche", publié en 1998 par Roger-Louis Bianchini, ancienne plume de Nice-Matin, sera également diffusée tout début 2024 sur France 2 car Paramount+, qui a acquis le droit de primo-diffusion, demeure une plateforme à faible exposition médiatique malgré ce joli coup.