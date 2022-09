Un rassemblement à Toulon contre la "dilution" de la police judiciaire

La réforme annoncée de la police judiciaire (PJ) continue de faire grincer des dents dans les services d’investigation issus des fameuses "brigades du Tigre". Dans le Var, un rassemblement est prévu ce mercredi midi devant la préfecture à Toulon pour dénoncer un "passage en force sans dialogue" et un "mépris total".

Les enquêteurs concernés craignent que leur savoir-faire soit dilué dans ce projet qui prévoit leur rattachement aux services d’investigation de la sécurité publique, chargés de la délinquance du quotidien, alors que "la vocation de la PJ est d’enquêter sur les crimes les plus graves et les plus complexes".

Selon l’association nationale de police judiciaire (ANPJ), créée cet été, la fin de la complémentarité entre la sécurité publique et la PJ mettrait en péril l’efficacité de la lutte contre la criminalité organisée en exposant des effectifs spécialisés aux missions de moindre intensité.

Inquiétude chez les magistrats

Les "PJistes" voient également dans ce projet qui les placerait sous l’autorité d’un directeur départemental – donc du préfet – une atteinte à leur indépendance et un rétrécissement géographique de leur zone de compétence. "Aujourd’hui, on n’a aucune pression politique locale", revendique un policier toulonnais. Actuellement, les services locaux de PJ (Toulon, Nice, etc.) dépendent d’une direction zonale elle-même rattachée à la direction centrale de la police judiciaire.

Aucune des garanties promises par l’exécutif et le directeur général de la police nationale n‘a jusque-là convaincu les opposants à cette réforme, qui suscite également l’inquiétude d’organisations représentatives de magistrats et d’avocats. C’est le message qu’entendent faire passer les participants au rassemblement de Toulon organisé par la CGT des personnels de la police nationale.