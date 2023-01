Système antimissile, brouilleurs, hublots pare-balles: les yachts des oligarques sous étroite surveillance

Destiné à faire pression sur les autorités de Moscou après l’invasion de l’Ukraine, le gel des avoirs russes en France, et notamment l’immobilisation de quelques yachts appartenant à des proches de Vladimir Poutine, cachait peut-être un autre motif: la lutte contre… l’espionnage.

Les luxueuses unités de plaisance, qui dépassent allègrement les cent mètres de long, pourraient en effet avoir pris le relais des "fameux" chalutiers soviétiques de la guerre froide, ou encore des paquebots arborant un pavillon rouge frappé de la faucille et du marteau qui faisaient régulièrement escale à Toulon dans les années 1980, avant que la Marine nationale ne leur interdise l’accès à la plus belle rade d’Europe.

Système antimissile à bord!

Si aucun cas d’espionnage n’est à ce jour avéré, les autorités françaises se montrent attentives à l’activité des grands yachts, nombreux à croiser au large de Toulon, quand ils ne fréquentent pas les chantiers de grande plaisance installés en petite rade. C’est que ces yachts, équipés de tout un tas de technologies duales, représentent une menace potentielle. Le cas du Grand Bleu, propriété du milliardaire russe Eugène Shvidler, au mouillage pendant plus d’une semaine devant Carqueiranne à l’automne 2021, n’avait d’ailleurs pas manqué d’intriguer les riverains. Interpellée sur cette question, la préfecture maritime avait alors indiqué que le Grand Bleu avait obtenu du Cross Med l’autorisation de mouiller dans cette zone.

Que ce soit à bord, dans les airs ou sous la mer, les technologies sont aujourd’hui omniprésentes sur les plus grandes unités. Et nombre de ces "joujoux" pour milliardaires - drones, sous-marins, brouilleurs… - peuvent représenter des menaces pour un État côtier. "Avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, de plus en plus de technologies hybrides peuvent être utilisées dans un sens… ou l’autre", glisse Thierry Duchesne, ancien adjoint du préfet maritime de la Méditerranée et qui collabore désormais avec la Fondation méditerranéenne d’études stratégiques (FMES).

Très prudent sur cette problématique, l’ancien officier général ne fait aucune révélation, se contentant d’utiliser des renseignements de source ouverte. À ce sujet, l’exemple de l’Éclipse, le superyacht de Roman Abramovitch, est parlant. Avec ses 165mètres de long, le bateau est d’un luxe inimaginable. Mais un détail interpelle: dans un article du Figaro Nautisme, on découvre que la suite du propriétaire est protégée par des hublots pare-balles. Et ce n’est pas tout. Toujours selon le Figaro Nautisme, l’Éclipse "embarque une technologie laser qui empêcherait toute capture numérique de la vie à bord". Plus surprenant encore, le yacht est équipé d’un système antimissile!