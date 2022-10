"Pourquoi toucher à quelque chose qui fonctionne?". A Nice comme à Toulon, ils ont manifesté contre la réforme de la Police judiciaire

D’ordinaire, ils sont plus habitués à présenter des suspects au palais de justice qu’à manifester devant ses marches. Mais l’ordinaire, ce n’est pas d’actualité à la police judiciaire. Le projet de réforme de la PJ suscite une "fronde inédite et massive", dixit ses représentants. Ce lundi midi, ses enquêteurs étaient dans la rue pour défendre le sens même de leur métier.

Nice, Toulon, Marseille, Aix-en-Provence... Des centaines de policiers ont manifesté à travers toute la France à l’appel de l’ANPJ, l’association nationale de la police judiciaire. Cette entité créée à la mi-août revendique déjà plus de 2000 adhérents, sur les 3900 "PJistes" de France. Signe qu’il y a urgence.

"Touche pas à ma PJ"

"Sauvons l’investigation!" C’est le mot d’ordre des 80 à 90 manifestants réunis face au tribunal judiciaire de Nice. Quelques magistrats, avocats, élus et citoyens sont venus soutenir les policiers.

Ces derniers arborent pour la plupart un t-shirt noir qui affiche la couleur: "Sauvons la PJ", "Touche pas à ma PJ", "Non à la DDPN". Ils dénoncent le projet d’absorption de la police judiciaire par la direction départementale de la police nationale (DDPN), avec la sécurité publique, la police aux frontières et le renseignement. Certains y voient la mort même de la PJ.

Avec cette réforme, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin entend gagner en efficacité. L’ANPJ est plus que sceptique, et le scande haut et fort: "Nous pensons que le projet de réforme de la police nationale n’améliorerait pas fondamentalement le sort du traitement de la délinquance du quotidien, mais en plus, risquerait d’altérer gravement la capacité des policiers spécialisés à faire face à la criminalité organisée, technique et complexe."

Magistrats inquiets

L’ANPJ se veut apolitique et sans étiquette syndicale. Cela n’empêche pas Laurent Martin de Frémont, secrétaire départemental Unité SGP-police 06, d’apporter son soutien à ses collègues "PJistes". "Ils défendent l’entité PJ. Ce que veut faire le ministère, c’est diluer la PJ au sein d’une grande entité généraliste. Mais qui va s’occuper de la grande délinquance?"

Cette inquiétude, des magistrats la partagent. Les organisations représentatives de la magistrature sont montées au créneau. Côme Jacqmin, du syndicat de la magistrature, craint "une mise en cause des capacités d’enquête et de spécialisation de ces services".

"Politique du chiffre"

Pour le député LR Eric Ciotti, "cette réforme va diluer l’un des services les plus performants et les plus historiquement ancrés dans l’organisation judiciaire française. Pourquoi toucher à quelque chose qui fonctionne?" Le risque? Voir "une politique du chiffre, de façade" passer avant l’investigation et "de vrais résultats".

Eric Ciotti entend le répéter à Gérald Darmanin, ce mardi, à l’Assemblée nationale. Les parlementaires ont créé deux commissions d’information sur le sujet. L’ANPJ insiste: elle n’est pas hostile à une réforme, mais à cette réforme. Elle compte proposer "un projet ambitieux pour tirer l’investigation vers le haut". Son représentant conclut sous les applaudissements: "Vive la police judiciaire, vive la police nationale!"