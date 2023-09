Pourquoi cette grande ville de la Côte d'Azur n'a-t-elle plus de commissaire de police depuis des mois?

L’adieu était presque déchirant. Dans le bureau du maire de Menton, l’édile saluait Abdel Bouzelmat. Le commissaire de police était sur le départ pour rejoindre la cité des Festivals. "Nous perdons un partenaire; quelqu’un toujours à l’écoute, toujours présent", regrettait Yves Juhel au cours d’une entrevue qui a réuni les services de l’État. Eux aussi ont tenu des propos très élogieux envers le policier.

Un moment qui s’est terminé sur cette promesse: "Le nom du successeur du commissaire Bouzelmat devrait être connu dans les prochaines semaines." C’était en février. Depuis... le bureau du patron des policiers mentonnais reste inoccupé.

Comment expliquer que le poste de commissaire et chef d’une circonscription regroupant près de 50.000 habitants ne soit toujours pas pourvu?

Un recrutement difficile

À titre de comparaison, sur une circonscription équivalente en termes de population, les effectifs de la police nationale de Grasse ont dû attendre seulement quatre mois avant de voir arriver leur nouveau patron, en juillet 2022.

Du côté de la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP), on l’assure: Menton n’est pas oublié.

"Le poste a été ouvert au premier mouvement de mobilité, au moment du départ de M. Bouzelmat, le 1er février 2023, précise Frédéric Pizzini, le directeur. Il n’a pas été pourvu à cette occasion. Il a été rouvert une seconde fois, début juillet. Là encore, il n’y a pas eu de candidature. Deux ouvertures de postes et deux échecs. Dans ces cas-là, nous nous tournons vers la sortie d’école des commissaires. Bien évidemment, la DDSP a proposé la fonction de chef de circonscription mais ça n’a pu être retenu. Le nombre d’élèves sortants était inférieur au nombre de poste à pourvoir pour ce niveau-là en France. La DGPN [Direction générale de la police nationale] a dû faire des choix. Il va y avoir un troisième mouvement de mobilité d’ici la fin de l’année. Le poste de Menton sera évidemment proposé. J’espère qu’il trouvera un candidat."

Pendant ce temps, l’intérim est assuré par le commandant Christèle Thereyzol. Des mots de Frédéric Pizzini, cette dernière "donne entière satisfaction."

L’aspect opérationnel n’est pas impacté

Preuve en est, s’il en fallait, que ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de capitaine à la barre que le bateau chavire. La circonscription mentonnaise enregistre de "bons chiffres." Sur les huit derniers mois, la délinquance sur la voie publique a baissé de 13% et les atteintes aux biens ont diminué de 9%. Seuls les vols par effraction sont passés de 108… à 109. "C’est maîtrisé, constate Frédéric Pizzini. Je n’ai pas de récrimination particulière des élus, ni des autorités judiciaire et préfectorale. Ça ne veut pas dire que le poste ne mérite pas d’être occupé mais au regard des chiffres, on ne peut pas dire que le boulot n’est pas fait."

En interne, plusieurs policiers mentonnais confirment que "l’aspect opérationnel n’est pas impacté" par l’absence d’un commissaire titulaire.

L’ouverture de poste de commissaire et chef de circonscription devrait être relancée début octobre. Si un candidat est trouvé, la démarche administrative se mettra en route, ce qui pourrait déboucher vers une prise de fonctions en début d’année prochaine.