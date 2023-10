Pourquoi un exercice de sécurité est programmé cette nuit dans le tunnel ferroviaire entre Monaco et Cap-d'Ail?

Dans la nuit du mardi 17 au mercredi 18 octobre, sous l'égide du Département de l'Intérieur de Monaco et de la préfecture des Alpes-Maritimes, un exercice de sécurité civile est programmé dans le tunnel ferroviaire transfrontalier entre Monaco et Cap-d'Ail.

"Cet exercice a pour but de tester le plan de secours en vigueur depuis 2013, en termes de coordination de l’ensemble des services impliqués dans l’organisation et d’évaluer leur capacité opérationnelle", précise le gouvernement princier.

Entre 22h30 et 4h, d'importants moyens humains et matériels vont ainsi être déployés, notamment des véhicules des sapeurs-pompiers monégasques mais aussi du Service département d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes.

Et voici le scénario de l'exercice: "la survenance d'un incident technique avec freinage brutal et échauffement du circuit de freinage engendrant de la fumée". Un sinistre factice géographiquement situé dans la portion française de l'ouvrage souterrain ferroviaire, à Cap-d'Ail donc.

Pas de perturbation de la circulation des trains

Aucune perturbation de la circulation des trains n'est à prévoir vu que cet exercice se déroule durant l'interruption nocturne du trafic ferroviaire. Il n'est pas, non plus, prévu de restriction de stationnement et de circulation piétonne aux alentours.

"Toutefois, si les riverains observent des mouvements inhabituels tels des regroupements de secours et de forces de l’ordre autour de ce secteur, il est demandé de ne pas gêner le bon déroulement de cet exercice", demande l'exécutif monégasque.