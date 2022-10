"Nous ne lâcherons rien", ce qu'il faut savoir de la riposte policière dans le quartier des Moulins ce mercredi à Nice

Ce jour-là, des policiers en pleine interpellation d’un jeune dealer avaient été pris à partie par des dizaines de témoins. Le délinquant avait pu s’échapper et un gardien de la paix avait sérieusement été blessé au front par un jet de pierre. La riposte ne s’est pas fait attendre. Mercredi à 16h, un impressionnant déploiement de forces de l’ordre (nationales et municipales) s’est déroulé dans le quartier. Dans la nuit, le "charbonneur" rebelle a été appréhendé.

Le préfet Bernard Gonzalez et le maire Christian Estrosi affirment mener une lutte incessante contre le trafic de drogue.

"Il fallait montrer à ceux qui ont causé des désordres, qui ont eu des gestes inacceptables, que nous ne lâcherons rien", souligne le représentant de l’État.

Un habitant l’apostrophe, énervé par un PV de stationnement. L’homme, excédé, finit par injurier un policier. Il est immédiatement embarqué sur ordre d’un commissaire qui lance à la cantonade: "Tolérance zéro".

Des petits revendeurs de drogue arrivent menottés, surpris par cette arrivée inopinée de policiers en civil et en uniforme. Les caves sont également visitées. La police aux frontières gère les étrangers en situation irrégulière, main-d’œuvre bon marché de plus en plus employée par les trafiquants de drogue.

Ahmed, un habitant du quartier, spectateur intéressé avec sa fille par les allées et venues des policiers, avoue, mi-perplexe, mi-fataliste: "Je ne me sens pas vraiment en insécurité ici, Malheureusement, les trafics existeront toujours."

Le père de famille ne croit pas que la construction en cours d’un jardin d’enfants sur la place dissuadera les dealers. "C’est vrai que si on me proposait un appartement dans un autre quartier, je n’hésiterais pas à déménager", finit-il par concéder. Surtout pour préserver sa petite fille de mauvaises influences.

Le préfet assure que, depuis quelques semaines, la police n’a jamais été aussi présente dans les zones niçoises à risques, notamment cette cité de l’ouest de Nice gangrenée par une dizaine de points de deal: "Le ministre de l’Intérieur a accordé des renforts significatifs qui nous permettent de développer une présence massive, visible. Il faut sécuriser les honnêtes citoyens."

Procédures d’expulsion en cours