"Mais mon masque est dans la voiture!" Vaste opération de contrôle ce dimanche à Antibes...

"J’allais juste à ma voiture, elle est à quelques mètres et j’habite là !" Aïe. Mauvais timing pour cet Antibois qui, ce dimanche matin, a été stoppé net dans sa lancée au pied du marché provençal. Et pour cause, une vaste opération de contrôle menée par la police a pris place dans la vieille ville.

"La majorité de la population respecte les mesures", reconnaît la sous-préfète de Grasse, Anne Frackowiak-Jacobs accompagnant les forces de l’ordre sous la halle : "Le problème c’est qu’il y a toujours des contrevenants qui, ostensiblement et de manière quasi revendicative, ne suivent pas la réglementation en vigueur."

À quelques heures des annonces du nouveau tour de vis dans les Alpes-Maritimes, la venue de la représentante de l’État sur les terres antiboises n’a pas vocation à faire passer un quelconque message y étant directement lié : "Pour tout vous dire je devais venir un dimanche précédent, mais la météo maussade ne permettait pas de réaliser cette opération avec un potentiel afflux de population."

"vous l’avez sous le nez"

Des visiteurs et promeneurs qui, cette matinée, sont passés devant le radar des agents. Descendant la rue Aubernon, les femmes et hommes en uniforme repèrent de loin les narines visibles : "Bonjour Monsieur, pouvez-vous mettre votre masque ?"

Une demande qui interloque durant une seconde l’intéressé : "Mais je le porte !" Sauf que se pavaner avec sous le pif, n’est clairement pas recommandé : "Vous ne le portez pas puisque vous l’avez sous le nez."

Un comportement qui peut également être sanctionné par 135 euros d’amende. Entre les tentatives de négociations et les excuses plus ou moins valables, les fonctionnaires ont également porté une attention particulière aux cafetiers et restaurateurs. En visant les potentiels rassemblements aux abords. "Dernièrement, une supérette a fait l’objet d’une fermeture administrative à Antibes", indique la sous-préfète qui prévient : "Des contrôles sont réalisés au quotidien."