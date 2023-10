La mairie de Monaco fait l’acquisition de deux vélos électriques pour la police municipale

Grâce à ces véhicules, les équipes de la police municipale renforcent leurs missions de proximité et peuvent intervenir dans des secteurs difficilement accessibles en véhicules motorisés mais aussi plus rapidement, sans polluer et en évitant une circulation de plus en plus dense.

Habilités, entre autres, à verbaliser des infractions liées au stationnement

Pour rappel, les agents de la police municipale patrouillent sur l’ensemble de la Principauté et sont habilités (entre autres) à verbaliser des infractions liées au stationnement.

"Cette acquisition confirme une fois de plus l’engagement environnemental et le souhait de l’Institution communale de promouvoir les véhicules propres et une mobilité plus douce et respectueuse de l’environnement", rappelle la mairie de Monaco