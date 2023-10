"Cette menace est à prendre très au sérieux": les experts planchent sur le fléau mondial de la cybercriminalité à Monaco

"La menace est toujours présente, il suffit d’un moment d’inattention et ceci peut faire voler en éclat tous les efforts déployés le long de l’année. Nous ne devons pas céder à la peur, et travailler ensemble ». C’est en ces termes que la directrice des Assises, Maria Iacono, a amorcé ce mercredi la cérémonie d’ouverture de la 23e édition des Assises de la cybersécurité à Monaco, événement majeur dans le domaine de la sécurité en ligne.

Cette année, les Assises regroupent 3.000 personnes dont 174 partenaires acteurs de la sécurité numériques.

Parmi eux, start-ups, PME, grands groupes industriels français, européens, et de tous les continents, dont certains agissent en Principauté. Derrière des thématiques pointues et des termes techniques, un objectif simple : renforcer la sensibilisation et la collaboration dans le domaine de la cyber sécurité.

Un contexte propice à la cybercriminalité

Achats de contenus pédopornographiques, blanchiment de trafics divers, demandes de rançons. Ces attaques sont fréquentes et planent constamment sur l’univers numérique. Dans un contexte géopolitique sous tension, des menaces interétatiques viennent s’ajouter au panorama des risques cybercriminels mondiaux. Les conflits transversaux actuels frappant différentes zones géographiques représentent une réelle menace pour la sécurité en ligne. "Il faudra de nombreuses années pour que les Etats s’accordent ensemble sur des mesures concrètes en matière de cybersécurité", déplore le ministre d’Etat, Pierre Dartout.

Le constat est alarmant. Les attaques cybercriminelles prolifèrent et sont parfois complexes à contrer. D’autant que certains hackers opèrent sous couverture étatique. Les petites entreprises sont de plus en plus concernées par ces piratages de masse. "Les petits acteurs sont pris pour cible. PME, hôpitaux, collectivités. Cette menace est à prendre très au sérieux", interpelle Vincent Strubel, directeur général de l’ANSSI [Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, ndlr]. Les logiciels malveillants tels que les rançongiciels représentent un réel fléau, faisant des victimes dans les secteurs privés et publics chaque année.

Un autre enjeu crucial, déjà au cœur des débats l’année dernière, est la pénurie de talents. Pour Sabrine Guiheneuf, directrice du groupe Cybersécurité et Gouvernance IT URW et administratrice du CESIN (Club des Experts de la Sécurité de l’Information et du Numérique), il faut tout mettre en œuvre pour recruter dans ce secteur. "Nous faisons la promotion de la reconversion, nous cherchons à créer des vocations chez le jeune public, déporter certaines de nos activités auprès de services manager plus à même de recruter et développer les futurs talents. Ce n’est pas évident mais nous avons toutes les clefs pour relever le défi…", indique la présidente d’honneur des Assises.

La solidarité est l’élément clef d’une gestion de crise. Face à aux menaces constantes planant sur l’univers numérique, les acteurs de la cybersécurité œuvrent en continu pour proposer des solutions innovantes.

"Il faut décloisonner le monde"

"Notre but est d’être des incubateurs de coopération. Il faut décloisonner le monde et échanger en permanence dans un contexte de confiance et de solidarité", souligne Jean-Philippe Lecouffe, directeur exécutif adjoint d’Europol. "Il faut éduquer et investir dans la prévention des risques liés au piratage de données et au rançonnage de masse, gangrenant les petites et grandes entreprises. Un partage rapide de l’information est crucial pour colmater au plus vite les dégâts liés à une attaque cybercriminelle", indique le spécialiste.

Pour Vincent Strubel, directeur général de l’ANSSI, trois solutions majeures sont à prendre en compte dans la lutte contre la cyber criminalité. "Tirer vers le haut les petits acteurs, peu accompagnés jusqu’à présent, se préparer à une crise majeure visant des pans entiers de notre société, et faire tout cela sans perdre une approche très technique", énumère-t-il. Pour cet expert, mieux travailler avec le cloud est fondamental (lire ci-dessous). "Pour optimiser au mieux le cloud, il faut qu’il soit immunisé mais également opérationnel sur le plan technique".

Avec l’arrivée des Jeux Olympiques en juillet 2024 à Paris, le directeur de l’ANSSII rappelle l’importance de "s’entraîner" pour déjouer le plus efficacement possible le risque de cyberattaque étatique.

Renforcer la sécurité en Principauté

Localement, de nombreuses initiatives se mettent en place. "La Principauté va élargir son périmètre d’application des règles de sécurité à de nouveaux secteurs d’activités critiques, avec la transposition de la directive européenne sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’information d’ici octobre 2024", indique Pierre Dartout.

Une mesure s’inscrivant dans la dynamique de sécurité informatique menée par le gouvernement monégasque, avec la création prochaine du SOC souverain, un Cloud privé visant à renforcer la protection des données au sein de la Principauté.

À la suite du Baromètre de la cybersécurité en société CESIN 2022, une entreprise sur deux aurait été victime d’une cyberattaque durant l’année 2021 en France. Photo Dylan Meiffret.

L'IA, quitte ou double "L’intelligence artificielle est un écosystème florissant et riche qui doit s’intégrer avec harmonie aux systèmes numériques. Cet outil doit servir pour combattre nos attaquants et défendre nos organisations", explique la directrice des Assises, Maria Iacono. Avec l’arrivée de procédés innovants tels que ChatGPT, de nouvelles problématiques émergent et les entreprises doivent faire face aux nouvelles techniques de piratage des cybercriminels. "Les nouvelles technologies sont là pour nous aider au quotidien. Il faut s’appuyer sur elles pour être plus efficaces", rappelle Sabrine Guiheneuf, présidente d’honneur des Assises.

L'importance du cloud comme protection Le cloud est une technologie permettant de stocker et d’accéder à des données et des applications en ligne plutôt que sur un ordinateur local. Il offre de nombreux avantages, notamment en matière de sécurité et de lutte contre la cybercriminalité. En utilisant le cloud, les entreprises peuvent bénéficier de mesures de sécurité avancées mises en place par les fournisseurs de services cloud, ce qui réduit considérablement les risques de piratage et de vol de données. De plus, le cloud permet une sauvegarde automatique des données, ce qui facilite la récupération en cas de cyberattaque ou de perte de données.