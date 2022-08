Incendies : malgré la pluie, l'ONF en alerte

Les premières gouttes s’écrasent contre leurs bottes. Pas de quoi leur donner la possibilité de rester à l’abri. De toute façon, personne n’en a vraiment envie. "Malgré le temps couvert, on reste vigilants ", indique Alain Monavon responsable du service de Défense des forêts contre les incendies (DFCI) de l’Office national des forêts pour les Alpes-Maritimes et le Var, en écoutant le briefing du matin.

Il est bientôt 11 heures, les binômes s’apprêtent à embarquer à bord de leurs pick-ups. Sur la base de Mouans-Sartoux, les sapeurs forestiers de Force 06 partagent leurs locaux avec les agents de l’ONF. Logique après tout: ils œuvrent dans le même sens.

700 litres d’eau sont embarqués

Sur le parking, chacune des six équipes de l’établissement public veille au bon fonctionnement du matériel. Paquetage lancé à l’arrière des sièges, ils mettent en route la motopompe. On ouvre la lance. 700 litres d’eau sont embarqués. Attention, il ne s’agit pas d’éteindre tout un feu de forêt avec. "Nous devons être prêts à intervenir. Notre but est de pouvoir agir sur place avant l’arrivée des pompiers ": pas question de supplanter leur action.

"Le temps couvert peut pousser à l’écobuage"

Malgré le temps qui vire à la pluie depuis 48 heures, il ne faut pas croire que le risque incendie s’est éteint… "Malheureusement, cela peut pousser certaines personnes à brûler les déchets verts qu’ils accumulent depuis un moment. Ils se disent que ce n’est pas très grave puisqu’il ne fait pas beau."

Sauf que voilà: l’écobuage, c’est toujours interdit

Et c’est bien pour cela que la surveillance reste à son maximum. À la moindre fumée suspecte, toute levée de doute doit être faite. Mais que se passe-t-il si un particulier allume un feu dans son jardin? "On sonne à sa porte et l’on prend contact. On demande que l’écobuage soit éteint." Et qui le fait? "Le particulier, lorsque cela est possible…"

Cela sous-entend donc que certains se lancent dans un allumage sans avoir le moyen de le stopper. " Sinon, on peut utiliser notre eau à bord du véhicule. Mais effectivement, cela nous demande de revenir ensuite à la base pour refaire le plein", indique José, qui prend le volant.

"Pour le moment, il n’y a pas de vent fort"

Pas question de prendre le risque de partir à moitié rempli: on ne sait jamais ce qu’il peut arriver. Un incendie peut prendre. Vite. Et faire de nombreux dégâts. Comme à Gonfaron où 7.000 hectares ont brûlé l’été dernier. "Pour le moment, nous avons une chance dans la situation météorologique", ajoute le responsable: "La sécheresse ne s’accompagne pas de vent fort. Cela joue en notre faveur." Puisse Eole calmer ses velléités pour l’été…