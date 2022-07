Faire du paddle n'importe où, faire du jet-ski la nuit... ce qu'il est possible de faire quand vous êtes en mer (et ce qui est interdit)

On peut aller n’importe où en paddle: FAUX

Rallier Menton à Calvi en paddle? Non, ce n’est pas une bonne idée. Tant pas pour votre condition physique, mais surtout aux yeux de la loi. Puisqu’une limite claire est posée selon le modèle que vous utilisez. Les planches de plus de 3,50m (rigides et certains gonflables à double chambre) peuvent naviguer jusqu’à 2 milles de la côte. Les autres ne doivent pas dépasser la bande des 300mètres.

On peut foncer après les 300mètres: FAUX

Tout marin le sait: la vitesse est limitée à 5 nœuds dans la bande des 300mètres. Et après? Ne croyez pas que l’on peut pousser sur l’accélérateur. De nombreuses zones sont limitées à 10 nœuds. Comme la rade de Villefranche-sur-Mer, la baie de Cannes ou encore le Cap d’Antibes – décision préfectorale prise après un accident entre un yacht et un navire de pêche. Les sanctions sont lourdes: si vous ne respectez pas la limitation de vitesse des 300mètres la sanction peut aller jusqu’à 3.750€ d’amende et/ou six mois de prison.

Le nombre de passagers est limité: VRAI

Plus on est de fous, plus on rit! Sauf que cette formule ne fonctionne pas à bord. Chaque navire dispose d’une capacité maximale de passagers. Un surnombre est puni: une sanction pouvant monter jusqu’à 15.000 euros et un an d’emprisonnement. À noter, il est indispensable d’avoir à bord le matériel inhérent à la sécurité de chacun. Ainsi, le nombre de gilets, bouées et brassards entre en ligne de compte. Toute irrégularité peut coûter jusqu’à 1.500€ d’amende.

On peut tenir la barre sans permis: FAUX

C’est tentant. Après tout, on est loin de la côte: vous pouvez bien passer la barre à votre cousin Jérôme. Et puis, il conduit bien son Kangoo. Alors pourquoi aurait-il des difficultés en mer sur votre vingt mètres? La réponse est simple pourtant: sans permis bateau, Jérôme peut rapidement avoir des soucis. Si les voiliers et les bateaux de moins de 6 CV ne nécessitent pas ce sésame, les autres oui. Jérôme s’expose ainsi à une amende pouvant s’élever jusqu’à 1.500 euros.

On peut faire du scooter des mers la nuit: FAUX

Un coucher de soleil en scooter des mers et un retour dans la nuit: romantique, non? Sauf qu’il est absolument interdit d’utiliser un jet-ski la nuit. À noter: pour en piloter un, vous devez avoir le permis de plaisance. Seule une initiation sous la responsabilité d’un moniteur diplômé vous exempte de cette obligation.