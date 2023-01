En ouvrant sa fenêtre elle se retrouve nez à nez avec un chasseur, cette habitante de Breil-sur-Roya raconte

Josiane (son prénom a été modifié), 80 ans, est propriétaire d’une maison implantée sur un terrain de 46.000m2 à Breil-sur-Roya où aiment gambader lièvres et chevreuils et attirent les chasseurs.

"Un jour, en ouvrant la fenêtre de ma chambre, j’ai trouvé un chasseur avec son fusil pointé dans ma direction. J’ai eu peur, j’ai crié, je lui ai dit de partir car il était sur ma propriété. Il m’a répondu que j’étais hystérique et qu’il fallait me faire soigner" se remémore Josiane agacée.

"Avec mon mari nous sommes allés porter plainte à la gendarmerie. Nous avons écrit à la société de chasse de La Brigue et de Nice, mais ça n’a rien donné" déplore l’octogénaire.

Impacts sur le toit

"En mai 2020, alors que nous étions absents car mon mari était hospitalisé à cause du Covid, un voisin m’a contactée pour me dire que des coups de fusil avaient été tirés sur le toit de notre maison et que des impacts étaient visibles (or à cette période la chasse était interdite puisque nous étions en plein confinement). Dès que mon mari est sorti de l’hôpital nous sommes allés encore une fois à la gendarmerie pour porter plainte. Nous avions récupéré des plombs et les avons montrés. Après plus de deux ans toujours sans nouvelle de notre plainte, nous avons été obligés de remplacer la partie endommagée du toit".

"Des mesures insuffisantes"

"Je ne peux pas clôturer 46.000m2 de terrain. Et les chasseurs savent très bien où commence et où finit ma propriété. On me dit qu’ils ne peuvent pas contrôler les chiens. Parfois je les entends tourner, aboyer tout près, parce qu’ils ont repéré du gibier. J’ai peur. Et si les chasseurs venaient à tirer pendant que je suis à l’intérieur? A briser une fenêtre, ou pire?" s’inquiète-t-elle.

Les mesures annoncées ce lundi pour renforcer la sécurité pendant la chasse, des contrôles d’alcoolémie, une meilleure formation, des gilets fluo, "c’est bien mais c’est insuffisant" juge-t-elle. Interdire la chasse le dimanche, comme cela a un temps été envisagé, n’aurait rien changé. "Ils ne doivent pas venir. C’est tout".

En octobre, une autre habitante de Breil-sur-Roya décrivait la même situation préoccupante.