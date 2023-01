Des opérations de brûlage menées dans les Alpes-Maritimes du 23 au 26 janvier: voici les territoires concernés

Des opérations de brûlage sont actuellement menées par le département des Alpes-Maritimes, pour tenter de diminuer le risque incendie et préparer des alpages de qualité pour les éleveurs et leurs troupeaux.

Ces opérations se tiennent actuellement et jusqu'au vendredi 27 janvier, en partenariat avec les communes, la chambre d’agriculture, la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer), l’ONF (Office National des Forêts), l’OFB (Office Français de la Biodiversité) et le CERPAM (Centre d’Études et de Réalisations Pastorales Alpes Méditerranée) ainsi que le Parc National du Mercantour (membre de la commission environnementale des brulages dirigés).

Les intervenants sont constitués en équipes spécialisées regroupant des forestiers-sapeurs de FORCE 06 et des sapeurs-pompiers du SDIS 06, indique le communiqué. Voici les territoires concernés par ces opérations.

Territoire Esteron :

Le mardi 24 janvier 2023 sur la commune de Saint-Auban dans le lieu-dit Collet du Gros Béne (DFCI pastoral).

Territoire Littoral Ouest :

Les lundi 23 et mardi 24 janvier 2023 sur la commune de Coursegoules dans le lieu-dit La Saume (DFCI pastoral)

Le mercredi 25 janvier 2023 sur la commune d’Andon dans le lieu-dit La Haute Valette (DFCI pastoral)

Les jeudi 26 et vendredi 27 janvier 2023 sur la commune de Bézaudun dans le lieu-dit la Combe de Cagnes (DFCI pastoral)

Territoire Grand Est :

Les mardi 24, mercredi 25 et jeudi 26 janvier 2023 sur la commune de Fontan dans le lieu-dit Maurion (DFCI pastoral)