Démonstrations de sauvetage pour sensibiliser les baigneurs au Larvotto

Il a les doigts palmés et sa queue lui sert de gouvernail. Et ce n’est pas une bête féroce ! Mais plutôt un doux toutou prêt à tracer le plan d’eau pour secourir un nageur en détresse.

Sur la plage du Larvotto à 11 heures hier matin, c’était un drôle de baigneur que l’on a vu plonger dans l’eau. Nox a trois ans et demi, mange un kilo de viande par jour et fait 63 kilos.

À l’occasion de la première Journée mondiale de prévention de la noyade, la Fondation Princesse Charlène était hier sur l'esplanade de la plage du Larvotto et a monté une tente pour diffuser des messages de préventions et a proposé des animations sur la plage, en partenariat avec la Police maritime de Monaco, l’Académie monégasque de la Mer - CSAPM et l’association "Terre-Neuve 06".

Près du plan d’eau, une série d’animations était proposée toute la journée, dont les démonstrations de sauvetage à scooter des mers ou avec le terre-neuve.

Le chien a été évidemment très apprécié des enfants. L’objectif était de sensibiliser le grand public aux dangers de l’eau et transmettre l’importance des mesures de prévention de la noyade.