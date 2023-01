Délinquance en baisse, inquiétudes sur les comportements routiers, féminisation des effectifs, futur centre de supervision : la police fait son bilan à Monaco

La cérémonie des vœux de la Sûreté publique, organisée jeudi matin dans l’enceinte du Musée océanographique, avait une résonance particulière. « La crise sanitaire sans précédent que nous avons connue n’a pas permis la tenue de cette traditionnelle manifestation deux années de suite », a rappelé Richard Marangoni, contrôleur général.

Baisse de la délinquance

L’année écoulée a, en cela, été marquante à plus d’un titre. « 2022 a vu la vie reprendre son cours avec une effervescence que l’on n’avait plus connue depuis longtemps », a rappelé le patron de la police monégasque. Le retour des grands rendez-vous culturels, sportifs ou d’affaires, le suivi des engagements internationaux de la Principauté, la guerre en Ukraine et l’accueil de ses réfugiés sont autant d’événements qui ont mobilisé les fonctionnaires de la Sûreté publique, qui a par ailleurs fêté ses 120 ans d’existence.

Un retour à la vie normale qui a vu, à nouveau, une baisse de la délinquance dans le pays (lire encadré). « Dans un contexte toujours plus difficile, l’obtention de tels résultats relève chaque année du défi, nécessitant une confrontation au danger toujours plus grande et une pénibilité toujours plus forte pour les services », a souligné Richard Marangoni.

Des services dont le travail et l’abnégation ont été largement salués tout au long de la cérémonie, au fil des prises de parole des chefs des différentes divisions de la Sûreté publique. Tous ont souligné l’implication d’hommes et femmes « qui s’investissent sans compter » pour que le cadre de vie de la Principauté continue d’être cité en exemple à travers le monde.

Prêts à affronter toutes les situations

Des agents prêts à affronter toutes les situations, même celles jamais vues encore à Monaco. À l’image des hommes de la division de la police judiciaire, qui ont participé en septembre au challenge de tir organisé par la police judiciaire française.

« Pendant trois jours, à Aix-en-Provence, les participants ont été confrontés à un scénario atypique : l’enlèvement et la séquestration d’une personne. Pour tous ceux qui ont été confrontés dans leur carrière à ce type de situation extrême, il faut beaucoup de sang-froid, de la force de caractère et un esprit d’équipe sans faille pour pouvoir affronter et supporter ce genre d’épreuve. On a jamais vu ça en Principauté, on espère que ça ne se produira jamais mais on peut dire qu’on est prêt », a assuré le commissaire divisionnaire Jean-François Mirigay. Dont les hommes se sont classés premiers dans la catégorie groupe d’enquête et 3e au classement général de ce challenge.

« Même si ce scénario demeure improbable en Principauté, il est fondamental pour notre mission d’être en mesure de répondre à tout type de menace, de la plus faible à celle qui s’apparente à une crise majeure. » Pour que la Principauté demeure dans l’élite mondiale des pays les plus sécurisés.

Les chiffres de la délinquance en 2022 à Monaco Délinquance générale

810 faits ont été répertoriés (contre 889 en 2019, années de référence en raison des deux années d’épidémie liées au Covid). Depuis 2016, date à laquelle Richard Marangoni a pris la tête de la Sûreté publique, ceux-ci ont baissé de 23 %. Délinquance de voie publique

59 faits enregistrés (contre 90 en 2019). Ceux-ci ont baissé de 68 % depuis l’année 2016. Délinquance routière

Sur ce volet-là, si les chiffres sont en baisse -12 % de délits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou de conduite en état d’ivresse (101 faits constatés en 2021 contre 113 en 2019), Richard Marangoni souligne des chiffres « trop importants ». « Cette évolution est préoccupante. Encore dernièrement, nous sommes intervenus sur un accident mortel de la circulation. »

Jean-François Ottonello.

Les mots du prince Albert II “Depuis des décennies, des politiques publiques ont été mises en œuvre afin de garantir aux femmes et aux hommes qui vivent, travaillent ou viennent tout simplement à se trouver dans ce pays, la sécurité de leurs personnes et de leurs biens. La sécurité est une composante essentielle du bien vivre à Monaco et, partant, de l’attractivité de la Principauté. Demeurez mobilisés et hissez toujours plus haut ce beau fanion que j’ai eu plaisir à honorer l’an dernier.”

Le nouveau CSCO intégrera une salle dédiée à la gestion de crise et un mur d’images plus étendu, toujours relié aux 1 057 caméras du territoire. Jean-François Ottonello.