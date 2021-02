Couvre-feu: des dizaines de véhicules contrôlés par les gendarmes pour "voir si les gens sont de bonne foi"

Le jeune homme explique qu’il doit se rendre à Fréjus, mais le gendarme se montre sceptique. Il est 21 h 15, il demande plus que l’attestation : "Je ne suis pas chaud bouillant". En réprimant un grognement, le conducteur finit par montrer la facture du trajet blablacar de sa petite amie, qu’il doit aller chercher. "Vous pouvez y aller".

Ce samedi soir, les gendarmes de l’Escadron départemental de sécurité routière (EDSR) se sont notamment postés au péage de Saint-Isidore, à Nice, pour y effectuer ce qui constitue désormais une bonne partie de leur quotidien : le contrôle du respect des règles sanitaires. Et en l’occurrence, ce samedi soir, celle du couvre-feu.

En tenue de soirée pour aider sa grand-mère

Des mesures renforcées, mais rien à voir avec la médiatisation du jour au sujet de la situation sanitaire des Alpes-Maritimes, explique le colonel Jean-Michel Doose: "On fait des contrôles sur l’ensemble du département, sur le littoral comme à la montagne. Des fois des points fixes, des fois en patrouille mobile. On a des renforcements sur des créneaux horaires clés et parce qu’en cette période de vacances, les gens se relâchent".

Après six semaines de couvre-feu, désormais, les resquilleurs ne sont pas loin d’être marginaux, reconnaît le colonel, mais les gendarmes appliquent la "tolérance zéro". Et l’attestation ne suffit pas toujours.

"Les contrôles du dimanche soir, on le sait, ce sont beaucoup de gens concernés par les gardes alternées, détaille le capitaine David Roussel. On demande les documents, mais on essaie de ne pas être trop intrusif. Ce soir, on est samedi, 21 heures, tout est fermé, il n’y a pas d’aéroport, la justification doit être claire."

Le justificatif de travail n’est pas un sésame. Par exemple, être salarié dans un supermarché et se faire contrôler à minuit… "On a eu beaucoup, ça !". "On essaie de voir si les gens sont de bonne foi, en fonction du contexte, poursuit David Roussel. J’en ai eu, à 5 heures du matin, deux jeunes filles en tenue de soirée, qui disaient aller aider leur grand-mère. On a verbalisé".

"On ne va pas discuter 150 ans"

Ce soir-là, une quinzaine de véhicules contrôlés en 45 minutes. Trois ont été verbalisés pour des défauts d’assurance ou de contrôle technique. Un seul véritable resquilleur : un Roumain qui se disait chauffeur. Il avait bien son test PCR, mais aucune attestation. L’homme ne parlant que sa langue natale et l’Italien, les échanges sont laborieux, par le biais de traducteurs sur téléphone. Mais il tente de s’expliquer, propose de transmettre quelqu’un au téléphone. Le gendarme perd patience. "On ne va pas discuter 150 ans, vous devez payer une amende de 135 euros. Pagar ! La Multa !"