On sait pourquoi il n'y aura pas deux radars supplémentaires sur la Moyenne corniche à Cap-d'Ail

C’est officiel : aucun radar tourelle supplémentaire ne sera implanté sur la Moyenne corniche à Cap-d’Ail, entre le tunnel Rainier-III et le croisement avec la route de la Turbie.

Fin 2021, la préfecture des Alpes-Maritimes avait envisagé d’en installer deux pour sanctionner les excès de vitesse : l’un au niveau du Parking Lequio, dans le sens Est-Ouest, le second au niveau de la station TotalEnergies dans les deux sens de circulation. "La décision d’implantation des radars dans cette zone se justifie par un nombre d’accidents corporels supérieurs à la moyenne, où la vitesse est souvent en cause et où des contrôles sont difficiles à réaliser avec des moyens humains", nous confiaient alors les services préfectoraux.

Mais depuis pas l’ombre de telles installations.

Le secteur jugé "non compatible"

Sollicitée à nouveau, la préfecture du 06 confirme à Monaco-Matin et Nice-Matin que ce projet "n’est plus d’actualité". "Le secteur a été évalué par la Direction de sécurité routière du ministère de l’Intérieur comme non compatible pour les raisons suivantes : courbures importantes des virages, pente importante, faible largeur disponible au niveau de l’accotement pour l’installation du radar", explique-t-on du côté de Nice.

Lors d’une réunion publique avec la Métropole Nice Côte d’Azur sur le dossier de la trémie à double sens, les riverains et le maire de Cap-d’Ail, Xavier Beck, avaient alerté et dénoncé les excès de vitesse récurrents sur cette portion routière.

"Le principe semblait acquis il y a deux ans. La doctrine a dû changer", a réagi laconiquement Xavier Beck, visiblement déçu et amer.