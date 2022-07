Ce jeudi, le prince Albert II a remis les insignes aux nouveaux policiers de Monaco

Lesquels leur remettent deux précieux objets, les épaulettes et la carte professionnelle, synonyme de leur intégration à la police monégasque. Applaudissements nourris de l’auditoire, principalement des proches et des formateurs.

À l’appel de leur nom, égrené par Audrey Corentin, chef de la Division de l’Administration et la Formation à la Sûreté publique, ils avancent d’un pas assuré. Puis, à haute et intelligible voix, formule leur choix d’affectation avant de se positionner devant le prince Albert II et Patrice Cellario, conseiller de gouvernement - ministre de l’Intérieur.

Dix mois de formation

La fin d’un processus, amorcé à l’école de police le 5 septembre 2021 et couronné d’un concours de stagiaire. Dix mois de formation initiale, donc, durant lesquelles les futures recrues ont, entre autres, appréhendé la topographie de la Principauté, les rouages de la Sûreté publique, la législation en vigueur du pays, la circulation à bras, la déontologie et, naturellement, le tir et les gestes et techniques d’intervention.

Des enseignements généralistes parfois couplés à des immersions au sein d’unités spécialisées, à Monaco mais aussi en France.

Désormais assermentés, ces 5 lieutenants et 21 agents de police stagiaires (la promotion "Yann Beunard" est composée de 21 hommes et 5 femmes, dont deux sont sorties major: Bérengère Widenlocher et Naomi Tofanelli. La moyenne d’âge est de 26 ans., ndlr) évolueront pendant 14 mois dans l’unité de leur choix, avant leur titularisation. A la Division de police judiciaire pour les futurs officiers. À l’unité de police générale, à la section de nuit ou aux sections de proximité et de sécurisation pour les autres.

"Ces prochains mois, au cours desquels vous allez être particulièrement observés, ont désormais vocation à vous rendre plus opérationnels, souligne le contrôleur général Richard Marangoni, patron de la Sûreté publique. Dans ce cadre, vous allez en effet être confrontés à des situations ardues, quelquefois tragiques, dans un contexte souvent difficile, mais soyez toujours assurés de l’écoute et du soutien de votre hiérarchie."