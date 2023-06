La Ville de Cap-d'Ail envisage d'étendre son réseau de videoprotection

Avec 84 caméras de vidéoprotection disséminées sur son territoire, la municipalité de Cap-d’Ail devrait renforcer son parc de deux unités supplémentaires, si le préfet des Alpes-Maritimes donne son feu vert.

En conseil municipal, ce mardi 20 juin, les élus ont voté à l’unanimité le principe d’étendre le réseau en deux lieux de la commune : aux abords de la gendarmerie située sur l’avenue du Trois-Septembre, sur demande du commandant de la communauté de brigade, et au niveau du square Bellando de Castro.

"Il y a un jardin d’enfants très apprécié qui, le soir, est fréquenté par des jeunes qui fument des cigarettes que l’on ne trouve pas sur le marché, justifie Xavier Beck, maire de Cap-d’Ail, faisant allusion à de la consommation de cannabis. Cela se traduit par une dégradation du mobilier. À chaque fois qu’il y a une caméra, comme par enchantement, cela calme les ardeurs."

Montant de ces deux équipements : plus de 13 700 euros, dont 9 600 euros à la charge de la commune.

Des problèmes de stationnement à la plage Marquet?

Lors de ce conseil municipal, les élus ont également pris acte des rapports d’activité, pour l’année 2022, des sous-délégataires opérant sur la plage Marquet, à savoir Naos Beach et Uvita. "Ces documents, qui comprennent la partie plage et restaurant, font ressortir les conditions d’exploitation pour chacun des établissements : + 16 % de chiffre d’affaires pour Naos Beach et +41 % pour Uvita, par rapport à l’année 2021", résume l’édile.

Dans leur rapport, les gérants de Naos Beach réclament des animations musicales en fin d’après-midi pour attirer davantage la clientèle mais aussi - à l’instar de leurs homologues d’Uvita - une amélioration du stationnement à proximité immédiate de leurs établissements. "Ces deux mesures, peu coûteuses pour la collectivité et pouvant être encadrées facilement, nous permettraient de lutter avec de meilleures armes avec les plages monégasques et niçoises", écrivent-ils.

Réponse de Xavier Beck en conseil municipal : "J’ai fait remarquer à l’un d’entre eux, qui exploite une plage sur la Promenade des Anglais, que ses clients ne se garent pas sur les trottoirs de la Prom’. Le parking Saint-Antoine, qui est à 300 mètres, est vide le soir. On peut faire 300 mètres à pied pour aller au restaurant ou à la plage. Cela me paraît tout à fait raisonnable. L’espace est un bien rare à Cap-d’Ail."

Le maire a, par ailleurs, signalé la satisfaction des Cap-d’Aillois pour ces deux établissements. "Aucun problème n’est à signaler. Les exploitants payent leurs redevances en temps et en heure."

Des CRS pour la surveillance des plages

Cette année encore, les quatre maîtres-nageurs sauveteurs assurant la surveillance des plages Marquet et Mala recevront le renfort de 5 CRS. Ceux-ci prendront leurs fonctions le 30 juin jusqu’au 27 août inclus.

"Ils nous permettront de faire fonctionner les deux postes de secours dans les meilleures conditions et assureront une présence de police qui n’est pas inutile au plus fort de la saison estivale", salue Xavier Beck.

Une subvention de 2.000 euros accordée

Le conseil municipal a, par ailleurs, approuvé l’attribution d’une subvention de 2000 euros à l’association "Une Yole pour Villefranche" qui organise la manifestation nautique Les Voiles maralpines, du 28 août au 3 septembre.