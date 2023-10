Après l'attaque au couteau à Arras, Beausoleil renforce la sécurité dans ses écoles "jusqu’aux vacances scolaires de la Toussaint"

"À la suite de l'attaque tragique perpétrée dans le lycée Gambetta d’ Arras, la Ville de Beausoleil réaffirme son engagement concernant la sécurité des élèves de ses établissements scolaires", fait savoir ce vendredi le maire de Beausoleil, Gérard Spinelli.

La police municipale a ainsi reçu pour ordre du maire d'assurer "une présence immédiate ce vendredi après-midi devant chaque groupe scolaire".

"Jusqu’aux vacances scolaires de la Toussaint"

"Ce dispositif vient compléter celui de la police nationale et se poursuivra dès lundi, à l’entrée et à la sortie des classes, et ce, jusqu’aux vacances scolaires de la Toussaint", précise le maire de Beausoleil.

Une patrouille dynamique sera également assurée par la police nationale devant le Collège Bellevue.