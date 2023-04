À Monaco, des lycéens sensibilisés aux dangers de l'alcool au volant avec l'association Be Safe

"Boire ou conduire, il faut choisir." Rarement un slogan n’aura autant marqué les esprits, toutes générations confondues. Force est de constater, pourtant, que ce message de prévention routière, lancé en 1977, est loin d’être respecté à la lettre.

En Principauté, du fait de son atmosphère festive et d’une Sûreté publique aux aguets, 109 jugements ont été rendus par le tribunal correctionnel concernant, notamment, des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique. "Ces affaires représentent 33.2 % des affaires jugées par cette juridiction", fait savoir le parquet général de Monaco. Bien souvent, elles se limitent à des dégâts matériels ou à des blessures physiques plus ou moins graves.

"Responsabiliser les jeunes"

Plus rarement, les conséquences de l’alcool au volant s’avèrent funestes. Le 7 janvier dernier à la sortie du tunnel IM2S, un chauffard ivre fauchait mortellement Hervé Algarra, sur son scooter, voiturier-bagagiste au Monte-Carlo Bay.

Sur la même route en 2017, Alexis, la vingtaine, se tuait après une soirée au Méridien. C’est cette disparition précoce qui est à l’origine de l’association Be Safe, présidée par Camille Gottlieb, fille de la princesse Stéphanie. "Notre mission, depuis, est de responsabiliser les jeunes et leurs parents, de les sensibiliser aux dangers de l’alcool qui continuent de tuer, en France et à Monaco", explique-t-elle.

Pour la première fois, en plus de la distribution d’éthylotests dans les établissements de nuit et d’une navette gratuite pour ramener les noctambules à leur domicile, l’été, les bénévoles sont allés à la rencontre des Premières du lycée technique et hôtelier de Monaco.

Camille Gottlieb, présidente de l'association Be Safe. Photo Frédéric Nébinger/Palais princier.

En plus des témoignages et des messages de sensibilisation distillés par les bénévoles, les lycéens ont testé un réactiomètre pour mesurer le temps de réaction avec ou sans alcool. Photo Frédéric Nébinger/Palais princier.

"L’éducation se fait à la maison"

Une discussion entre jeunes, sans tabou ni jugement, ponctuée par des ateliers et des témoignages marquants.

"De par notre langage et nos expériences, il y a une proximité qui se crée. Plus ils connaissent les conséquences jeunes, mieux ils pourront les appréhender. L’idée est qu’ils prennent conscience d’eux-mêmes, confient Laura et Margaux, secrétaire générale et trésorière de Be Safe. L’an prochain, on espère pouvoir toucher d’autres classes comme les Terminales. Ils ont le permis et commencent à boire et tester leurs limites. Mais l’éducation et la prévention se font avant tout à la maison."

"On peut tuer quelqu’un…"

Pour Euxane, 18 ans, la limite est claire. "Jamais de la vie je conduirai bourré, même seul. Car on peut tuer quelqu’un en face, confie celui qui a vécu un drame indirectement. Le meilleur ami de ma mère est parti à Paris avec sa femme et ses trois enfants. Une voiture est arrivée à 200 km/h à contresens sur l’autoroute. Le conducteur était alcoolisé et drogué. Il y a eu un choc frontal. Le papa et la petite fille de 4 ans sont morts. La maman ne tient que parce que ses jumeaux sont restés en vie…"

Et Camille Gottlieb de concéder: "Notre association va durer dans le temps. Car malheureusement, les accidents ne s’arrêtent pas."

Le chiffre: 101 C’est le nombre de faits constatés par la Sûreté publique, en 2022, concernant des délits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou de conduite en état d’ivresse (60 faits en 2021). La même année, le tribunal correctionnel a rendu 109 jugements liés à l’alcool au volant, certains faits ayant été commis les années précédentes. Lorsque le nombre de grammes d’alcool pur par litre de sang dépasse 0.80, le prévenu risque 6 mois de prison et 9.000 euros d’amende.

"Mon fils n’est pas mort mais il aurait pu tuer quelqu’un" Tous les deux ont été confrontés aux dangers et aux conséquences de l’alcool au volant. L’un, Jérémy, aurait pu perdre la vie après une folle embardée et une série de tonneaux au volant de sa fragile Smart. Il s’en sortira indemne, du moins physiquement. L’autre, Mathieu, a perdu "un ami très proche, un frère" lors d’un accident de scooter sur la Dorsale à Monaco, en juillet 2017.

Alexis avait une vingtaine d’années, la vie devant lui. C’est quelques mois après ce drame de la route, qui a mis en émoi la Principauté, que cinq amies du défunt ont fondé l’association Be Safe. Pour que l’histoire ne se répète pas, au sortir d’une soirée trop alcoolisée. Pour que d’autres familles ne soient pas meurtries et brisées à tout jamais. Avec maturité et avec le recul de leurs expériences de jeunesse, ces deux bénévoles qui ont intégré l’association ont témoigné devant les élèves du lycée technique et hôtelier de Monaco. "C’est important de comprendre qu’un accident peut survenir en une demi-seconde, même si vous pensez connaître votre engin, explique Mathieu. Il ne faut pas être égoïste et se dire qu’on se sent bien, qu’on est capable de conduire en étant alcoolisé. Potentiellement, vous ramenez un ami et vous avez la responsabilité de celui-ci." "Ça ne vaut pas la peine de vivre ce genre de leçons" "Ça n’arrive pas qu’aux autres, martèle Jérémy aux lycéens monégasques, très à l’écoute. Oui, vous avez votre libre arbitre. Oui, vous faites ce que voulez. Mais croyez-moi, ça ne vaut pas la peine de vivre ce genre de leçons. Ne les expérimentez pas pour les comprendre. Vous n’avez rien à y gagner." Dans une vidéo diffusée à la jeune assemblée, la mère de Jérémy livre un témoignage sans ambages. Elle fait part de la colère qui l’a habité à l’époque des faits. Contre les amis de son fils, d’abord, qui l’ont laissé partir dans cet état d’ébriété avancée. Contre les établissements nocturnes, ensuite, qui servent à boire jusqu’au petit matin. Mais surtout contre son propre fils. "Ce fut un choc. Je suis tombé malade après cet accident. Je ne lui ai pas adressé la parole pendant deux mois. Il n’est pas mort mais il aurait pu tuer quelqu’un. Mon fils pourrait être en prison, confie-t-elle, face caméra. Il aurait pu briser la vie de dizaines de personnes, et la sienne. Ça peut arriver à tout le monde. Personne n’est à l’abri." Quand bien même un sentiment d’invincibilité habite les fêtards qui ont consommé en quantité. "Pas là pour vous juger" Questionné, un jeune réagit: "Je ne monte pas avec quelqu’un qui a bu. Je n’ai confiance qu’en moi-même. Oui, ça m’est déjà arrivé une fois de conduire en ayant bu", concède-t-il.

Thomas s’engage dans la brèche: "On est tous sortis, on a tous bu. On ne va pas forcément vouloir déranger les parents pour venir nous chercher. Mais Be Safe n’est pas là pour vous juger. On est là pour vous accompagner de façon sécurisée. C’est une première approche. C’est plus important de rentrer sainement à la maison que de dire qu’on a la flemme de rentrer à pied et qu’on va prendre le scooter ou la voiture."