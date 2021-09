5 arnaques courantes dont sont victimes les adolescents sur Internet décryptées par un expert en cybersécurité

Il décrypte 5 arnaques courantes dont sont victimes les adolescents et explique comment ne pas se faire avoir et que faire en cas d'escroquerie.

Benoît Grunemwald est spécialiste en cybersécurité depuis près de 20 ans et travaille chez ESET France, premier éditeur de sécurité informatique européen. Son entreprise, qui collabore avec Google, protège aujourd'hui plus d'un milliard d'internautes ainsi que les ordinateurs de la gendarmerie nationale.

1. LES ESCOQUERIES SUR LES RESEAUX SOCIAUX

Depuis leur smartphone, c'est sur les réseaux sociaux que les adolescents passent le plus clair de leur temps et deviennent donc une cible pour les pirates. "Certaines des arnaques les plus courantes se présentent comme des liens vers des articles de tabloïds aux titres choquants sur des célébrités, indique Benoit Grunemwald. Si vous cliquez sur un tel lien, vous serez redirigé vers un site web malveillant. Les escrocs peuvent également contacter directement leurs victimes par le biais de messages proposant de participer à des concours ou des loteries. Là encore, le lien partagé redirigera quasi-systématiquement vers un site web frauduleux qui infestera les appareils de logiciels malveillants ou tentera d’arracher des informations sensibles".

Cet expert en cybersécurité souligne que depuis quelques années, le smartphone a remplacé l'ordinateur et que ce dernier contient beaucoup plus d'informations personnelles. Il est donc devenu une cible de choix pour les escrocs. "Lorsque vous voulez vérifier un lien sur ordinateur, vous passez la souris, tandis que sur un smartphone, on clique. De plus, votre téléphone portable est sans cesse connecté à internet via les réseaux 3, 4 et 5G".

2. ARNAQUE DE FAUX PRODUITS DE LUXE A BAS PRIX

C'est une arnaque qui prolifère en ligne via de fausses publicités sur les réseaux sociaux, car il est devenu très facile de créer un site internet.

"Pour rendre leurs offres attrayantes, les escrocs essaient de proposer des produits qui pourraient séduire les adolescents, comme des baskets en édition limitée, des vêtements de marque habituellement très chers ou de fausses boutiques en ligne. La ruse consiste à créer un faux site web de vente qui propose un large assortiment de ces produits. Cependant, une fois que vous aurez effectué l’achat, vous recevrez au mieux un produit de contrefaçon, sinon, rien du tout. Et dans le pire des cas, les cybercriminels accumuleront les dépenses sur la carte de crédit utilisée", prévient l'expert.

Il ajoute: "Certains escrocs achètent en toute légitimité des espaces publicitaires. Le retour sur investissement peut être surprenant. Une publicité peu engendrer des centaines de milliers de cliques sur un réseau".

Avant de commander, il est préférable de se renseigner sur le site en question. Soit en tapant dans la barre de recherche le nom du site suivit de la mention "avis" ou de trouver sa date de création. "Il faut se méfier de ceux qui sont récents", avertit Benoit Grunemwald. Lire les commentaires est aussi important. S'ils sont écrits de manière similaire ou si ce sont toujours les mêmes qui reviennent, mieux vaut se méfier. Idem pour l'orthographe. Les fautes ne sont pas un gage de fiabilité.

3. ARNAQUES A L'EMPLOI

Avant l'été ou à la rentrée, énormément d'adolescents et d'étudiants sont à la recherche d'un emploi. Alors pour cibler les jeunes, les cybercriminels créent des offres d’emploi frauduleuses qui semblent généralement trop belles pour être vraies.

Le spécialiste explique que "les fraudeurs publient de fausses offres d’emploi sur des sites d’emploi légitimes et proposent généralement des postes qui vous permettent de travailler à domicile et de gagner un gros salaire. Ou alors vous faire payer pour que l'on vous trouve un job. Le but ultime est de soutirer à leurs cibles des informations personnelles qui seront ensuite utilisées pour diverses activités illicites, comme l’ouverture de comptes bancaires au nom de leurs victimes ou le vol de leur identité pour falsifier des documents".

Des offres d'emploi frauduleuses qui sont de plus en plus publiées dans des groupes Facebook également.

4. Les arnaques romantiques

Attention aux arnaques amoureuses ou romantiques. "Comme pour beaucoup de produits et services à l’ère du numérique, la recherche d’une relation amoureuse s’est également déplacée en ligne. Et les plateformes de rencontres en ligne sont devenues des terrains de chasse intéressants pour les experts de ce type d'escroqueries, signale l'expert. Ces fraudeurs ne se contentent pas de fréquenter les sites de rencontre, ils parcourent souvent les médias sociaux et contactent leur proie par messages privés. La ruse consiste souvent à se faire passer pour une personne que leur cible trouvera attirante. L’escroc va ensuite la courtiser jusqu’à ce qu’il atteigne son objectif ultime: lui soutirer de l’argent".



"Malheureusement, dans certains cas, les cybercriminels optent pour des tactiques douteuses, par exemple en manipulant leurs cibles pour qu’elles partagent des photos osées, puis en les faisant chanter pour qu’elles versent de l’argent, en menaçant de diffuser les photos incriminées à leurs proches et au public si elles ne paient pas".

Avec la pandémie, le confinement, l'isolement, certaines personnes ont besoin d'y croire. Pour Benoit Grunemwald, "c'est peut-être les arnaques qui font le plus mal, car nous sommes plus investis". Il précise qu'"une arnaque n'est pas quelque chose qui arrive comme ça. Tout un processus est mis en place pour emmener l'internaute à se faire arnaquer".

Les cybercriminels sont certainement très organisés. "Chacun a une fonction, comme dans une entreprise, détaille le spécialiste. Vous avez celui qui va servir en quelque sorte de community manager, un autre qui va mettre en place le logiciel malveillant, le content specialist qui va s'intéresser à l'aspect psychologique et va tester ce qui va faire cliquer le plus..."

5. Les escroqueries aux bourses d'étude

"Nous avons beaucoup moins d'actualité sur ce type d'arnaques", entame l'expert en cybersécurité. On les retrouve le plus souvent à l'approche de l'obtention du baccalauréat, au moment où les étudiants vont se tourner vers les études supérieures. "Les escrocs tentent alors d’attirer les étudiants à la recherche d’une aide financière en créant des bourses d’études frauduleuses, qui prennent diverses formes. Ces faux programmes de bourses d’études exigent souvent que le candidat paie de supposés frais d’inscription. Malheureusement, il n’y a pas de bourse à obtenir et le fraudeur empoche les frais".