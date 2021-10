10 choses qui vont vous surprendre sur le nouveau sous-marin nucléaire basé à Toulon

1. Plus gros, plus long... mais moins de marins à bord Des armes capables de détruire une cible à 1.000km, mais pas que. "C’est un bateau mieux armé mais aussi plus discret, plus rapide et plus endurant que ses prédécesseurs", assure Jérôme Colonna d’Istria, commandant de l’escadrille des sous-marins nucléaires d’attaque (SNA) basée à Toulon. Premier né des Barracuda, programme qui remplacera les six SNA de la classe Rubis à l’horizon 2030, le Suffren est une véritable machine de guerre, plus performant que son prédécesseur dans tous les domaines. Deux fois plus lourd (5.000 tonnes), d’une longueur de 99mètres - contre 70m pour les Rubis - le nouveau sous-marin compte pourtant "seulement" 63 hommes d’équipage (le Suffren comprend deux équipages). Soit 7 marins de moins que dans les "vieux" SNA. "Il bénéficie d’une technologie de rupture: on est passé à l’ère du numérique", explique le commandant, brandissant les exemples de la table tactique tactile ou du mat "optronique" qui remplace le périscope "à l’ancienne". Côté armement, donc, ça ne rigole pas plus. Un missile de croisière naval lui autorise désormais des "frappes contre terre". De nouvelles torpilles F-21 viennent aussi compléter un arsenal deux fois plus fourni. Autre trouvaille: le Suffren accueille "un sas de mise en œuvre de nageurs de combat". Des commandos marine peuvent y prendre place, avant de plonger en toute discrétion dans l’univers liquide qui entoure le sous-marin à propulsion nucléaire. "Avant ils passaient par les tubes lance-torpilles. C’était un peu artisanal…"

2. Un seul homme à bord possède sa propre cabine On ne fera pas l’offense au commandant du Suffren de lui dire que sa cabine ressemble vaguement à l’espace vide qu’on a toujours rêvé d’aménager sous notre escalier. Et pour cause: le pacha est un chanceux. Il est le seul qui bénéficie de sa propre "chambre". Autres "privilégiés": le commandant en second et le chef machine qui se partagent quelques précieux mètres cubes. Pour le reste, les marins sont regroupés par postes standardisés de six, où - on le devine - les grands doivent avoir mal aux genoux et les ronfleurs ne pas se faire que des amis. "Ce sont des sous-marins bien conçus et confortables" ont pourtant coutume d’énoncer ceux qui y vivent. Il faut dire que sur les Rubis, il n’y avait pas moins de 18 couchettes par poste d’équipage. Et toujours pas le moindre hublot. 3. Il n'y a pas (encore) de femmes dans son équipage

Photo Marine nationale.

C’est peu dire qu’à bord du Suffren, ça sent la testostérone. Et pourtant, avec 15% de femmes dans ses effectifs, la Marine fait une place de plus en plus importante à la mixité. En 2018, une nouvelle barrière a même été franchie avec, pour la toute première fois, l’embarquement de femmes sous-mariniers à bord des Sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE). Mais toujours pas sur le nouveau Sous-marin nucléaire d’attaque (SNA)… "Il a aussi été conçu pour accueillir des femmes", assure pourtant Laurent Coggia, commandant de l’équipage bleu. Et d’évoquer les "commodités de vie" - en gros les quatre douches et trois toilettes - agencées de manière à ce que le minimum d’intimité qui n’existait pas jusqu’alors soit désormais garanti. Tout cela ne serait finalement "qu’une question de temps", comme l’explique le pacha: "En fait, pour ce premier de série, nous avons constitué les équipages sur la base d’un vivier de marins expérimentés. Et comme il n’y avait que des hommes sur les Rubis…".

4. Il n'est toujours pas à la Marine nationale Construit à Cherbourg, où il a été mis à l’eau en août 2019, le bateau noir a rejoint Toulon, son port d’attache, en juillet 2020. Pour autant, le Suffren n’est toujours pas admis au service actif de la Marine nationale. "Ce sera le cas dans les mois qui viennent", a assuré Hervé Grandjean, porte-parole du ministère des Armées. Les essais à la mer se succèdent. Il a ainsi récemment franchi l’Équateur pour éprouver son fonctionnement dans les eaux chaudes. Depuis l’été, des tirs de la torpille lourde F-21 ont aussi été réalisés pour accompagner le développement de cette arme de nouvelle génération. En 2021, il a passé 120 jours à la mer pour un total de 3.000 heures de plongée. Son endurance est éprouvée au maximum. "On est dans une phase complexe et dense de validation des caractéristiques militaires du bateau", explique Jérôme Colonna d’Istria, commandant de l’escadrille des sous-marins nucléaires d’attaque. "C’est un processus long mais tout à fait normal, surtout dans le cas d’un premier de série. On ne souhaite pas faire les choses à moitié. Tous les domaines de lutte doivent être maîtrisés sans incertitude."

5. C'est possible de le piloter à 20 ans seulement Piloter un monstre d’acier de 5.000 tonnes en eau profonde avec deux joysticks et trois ou quatre écrans peut faire frémir n’importe quel conducteur de Twingo. Pourtant, c’est bien à un matelot quartier-maître ou à un second maître qu’est susceptible de revenir cette tâche. Soit un marin d’à peine 20 ans… qui n’a pas forcément son permis de conduire. "D’une manière générale, sous-marinier est un métier de jeune", explique Jérôme Colonna d’Istria, commandant de l’escadrille des sous-marins nucléaires d’attaque (SNA). L’équipage "bleu" du Suffren a ainsi 27 ans de moyenne d’âge… avec un pacha de 48 printemps. Pour autant, les sous-mariniers connaissent déjà bien la "bête" avant même de mettre un pied dans ses coursives. Une formation pointue de plusieurs mois leur est dispensée à Toulon, à l’école de navigation sous-marine, où technologies 3D et simulateurs grandeur nature font le bonheur des nouvelles générations de militaires biberonnés aux jeux vidéo. "Tout est fait pour qu’il n’y ait aucune surprise quand les marins vont découvrir "en vrai l’environnement du bateau", résume Stanislas Guillou, directeur de l’école. Au total, une trentaine de "métiers" cohabitent dans un sous-marin, de l’atomicien au mécanicien, du chimiste à l’électricien en passant par le cuisinier… et le pilote, donc. "Barreur, ce n’est pas si compliqué", relativise le commandant Laurent Coggia. "À droite, à gauche; monter, descendre. Le Suffren est extrêmement manœuvrant. Il faut juste être à l’équilibre entre le poids et la poussée d’Archimède qui évolue selon la profondeur à laquelle on se trouve…" Bref: si on ne vous demandera jamais de faire un créneau avec un SNA dans un parking de supermarché, sachez qu’une petite pointe à 25 nœuds en frôlant des monts sous-marins n’est pas tout à fait à exclure. 6. La nuit, la couleur de l'éclairage est différente

Photo Marine nationale.

Question à trois euros: comment un sous-marinier en plongée depuis plusieurs semaines fait-il pour savoir si, en surface, règne les ténèbres ou s’épanouit le soleil? Réponse: "Dans les coursives, il y a une lumière rouge la nuit et une blanche le jour", explique le capitaine de frégate Antoine Richebe, commandant de l’équipage rouge… qui travaille toute la journée. Reste que les horloges sont aussi très présentes à nord du Suffren, notamment parce que le rythme de quart ponctue le travail des sous-mariniers. Autres mécanismes mis en place pour la bonne santé de l’équipage: le sous-marin nucléaire d’attaque produit son oxygène et son eau potable à partir de l’eau de mer. "Sur le Suffren, nous avons une capacité de production d’eau douce supérieure à celle du Rubis", annonce fièrement Antoine Richebe. "Cela permet par exemple de ne plus être limité en nombre de douches…"

7. Les "invités" peuvent dormir dans une torpille de 600kg Si un jour - ingénieur, marin en formation, ministre, journaliste… - vous êtes amenés à profiter de l’hospitalité du Suffren, il vous faudra composer avec les particularismes locaux. Pour ceux que vivre 24h/24 à côté d’une (petite) centrale nucléaire ne dérange pas, sachez aussi que les huit couchettes disponibles pour les "invités" sont situées précisément dans la soute à armes tactiques. En gros: votre oreiller se trouve pile au-dessus des missiles de croisière navals de 1,5 tonne et autres charmantes torpilles de 6m de long. L’occasion de constater que le Suffren peut embarquer vingt armes du genre (sans oublier le missile antinavire Exocet), contre dix pour son prédécesseur. Au chaud sous leurs housses de protection, probable toutefois qu’une fois la nuit venue, ces "bombinettes" remuent bien moins que vous dans votre duvet.

8. Dedans, prière de ne pas claquer les portes Sur un mur, un panneau prévient: "Discrétion acoustique. Ne pas claquer les portes. 20 dB". Même à 350m sous la surface, le moindre bruit est en effet susceptible de faire repérer un bateau, et de le rendre aussitôt vulnérable. Obsession numéro 1 pour le Suffren, la discrétion est aussi l’un des points forts du nouveau sous-marin nucléaire d’attaque. Outre des technologies avancées, le SNA est conçu de manière à ce que le matériel du bord repose sur des berceaux, évite en cela de toucher la coque, et donc de créer du bruit qui pourrait être transmis à l’eau. En opération, les hommes qui s’accordent un répit devant un écran sont priés de le faire un casque sur les oreilles! 9. Il a un très, très, très grand frigo

Photo Marine nationale.

Dans la chambre froide du Suffren: 75 jours de vivres. Deux fois plus qu’à bord des bateaux noirs de la classe Rubis. Anecdotique? Pas vraiment. Car sur un sous-marin nucléaire à l’énergie quasi inépuisable, la nourriture est bien le facteur technique limitant la durée d’une plongée ou d’une mission. Pour arranger tout ça et assurer des services pour 63 personnes, le "chef" doit composer avec une cuisine qui n’excède pas 10m2. Respect. Mais comme le clame un slogan de la Marine: "Rares sont les cuisiniers qui préparent de la crème anglaise en océan Indien".