Votez pour élire la chercheuse ou le chercheur qui recevra le prix des lecteurs Nice-Matin

Marielle Pere: CellEmax conjugue mathématiques et biologie pour créer les combinaisons de chimiothérapies de demain

Jeune docteure (PhD), ingénieure en transfert et innovation

Laboratoire ou organisme de recherche : INRIA / IPMC

"La recherche contre le cancer a fait des avancées extraordinaires ces dernières années, avec la découverte de nouveaux médicaments permettant de sauver chaque année des milliers de vies. Néanmoins, 80% des thérapies de pointe dans les cancers gastro-intestinaux restent des échecs. Dès ma thèse, j’ai décidé de mettre à profit mes compétences en mathématiques appliquées pour mieux comprendre l’origine de ces échecs en modélisant la résistance des cellules cancéreuses à une chimiothérapie.

En s’appuyant sur mes travaux en Intelligence artificielle et sur le savoir-faire unique de mon laboratoire en pharmacologie du cancer, nous avons mis au point une nouvelle technologie pour découvrir les protéines responsables de la résistance des cellules tumorales aux chimiothérapies. Cette nouvelle approche permet d’obtenir des combinaisons de traitement très spécifiques et plus efficaces. Aujourd’hui, mon but est d’amener nos combinaisons innovantes jusqu’aux patients avec ma startup CellEmax."

Patrick Collombat: régénérer les cellules produisant l'insuline pour traiter le diabète

Directeur de Recherche Inserm

Laboratoire: Institut de Biologie Valrose

"Nos recherches portent sur le diabète, une maladie résultant en la perte des cellules fabriquant l’insuline (qui prévient les excès délétères de sucre sanguin). Les traitements actuels sont efficaces mais pas totalement, les patients présentant une espérance de vie réduite. Nous avons récemment identifié une molécule induisant une très rapide régénération des cellules produisant l’insuline chez la souris diabétique mais aussi sur tissues humains. Les importantes promesses d’un tel traitement nous ont conduit à créer une startup, DiogenX, afin d’accélérer son développement. DiogenX a reçu 40 millions d’euros de la part d’investisseurs prestigieux. Très récemment, DiogenX fut lauréat d’un financement de l’European Innovation council accelerator (9,5 millions d’euros). L’ensemble des fonds seront utilisés pour amener notre molécule en phase clinique chez l’homme afin de confirmer si elle pourrait remplacer les multiples injections d’insuline par la simple régénération de cellules produisant l’insuline."

Antonia Machlouzarides-Shalit: logiciel pour améliorer la neuroimagerie clinique

Fondatrice & PDG de NeuroPin

Centre Inria d'Universite Cote d'Azur

"NeuroPin développe un logiciel médical basé sur l'IA pour optimiser l’analyse des images IRM du cerveau. Il aide les radiologues avec la détection et la mesures des anomalies du cerveau, pour les images cliniques plus fiable et standardisée. Il permet une analyse et un rapport plus rapide et plus précis des résultats, afin d'orienter plus efficacement le diagnostic et le traitement.

Ces actions permettent une analyse au niveau de la population des tendances des biomarqueurs de la réponse au traitement, ce qui permet d'établir des paramètres de prédiction plus sûrs.

Les hôpitaux et les patients bénéficieront des points de référence quantifiables et personnalisés seront établis pour les analyses radiologiques pour les pathologies chroniques.

A terme, des analyses cérébrales quantifiables et précises seront compilées pour des comparaisons au niveau de la population.

Ces objectifs sont particulièrement pertinents pour les pathologies chroniques, qui constitueront notre premier domaine d'application."

Daniel Mata Flores, SequoIA révolutionne la gestion urbaine

Ingénieur Transfert et Innovation

Laboratoire ou organisme de recherche : INRIA - Sophia Antipolis

"SequoIA Analytics propose une alternative innovante à la gestion du trafic routier en détournant de leur usage initial les câbles à fibres optiques, omniprésents en environnement urbain et le long des grands axes routiers.

Ce projet technologique de haut niveau, caractérisé par sa nature transdisciplinaire, exploite des algorithmes d’intelligence artificielle pour analyser les signaux de nature acoustique mesurés le long des câbles de télécommunication.

SequoIA développe des algorithmes exploitant les bruits faibles associés au trafic routier, perturbant le signal optique, permettant ainsi une gestion en temps réel du trafic routier et de l'intégrité de la chaussée. Avec une mesure fournie tous les dix mètres, une portée de surveillance dépassant les cent kilomètres, et une analyse effectuée à la vitesse de la lumière, cette solution utilise les infrastructures de télécommunication existantes, facilitant un déploiement immédiat.

Issue des laboratoires de recherche niçois (Lagrange et Géoazur), cette start-up disruptive conçue par Cédric Richard, André Ferrari, Anthony Sladen et Martijn van den Ende, vise à se positionner comme la solution intelligente pour la gestion de la Ville Intelligente, sous la direction de Daniel Mata Flores à la tête du projet d’entrepreneuriat."

Fabrice Raineri : Nanocomposants optoélectroniques en semiconducteurs

Professeur des Universités

Laboratoire : Institut de Physique de Nice

"Le développement de la photonique est étroitement lié à la croissance fulgurante du transfert mondial de données associé à l’Internet, aux objets connectés et à l’intelligence artificielle. La pénétration de la lumière dans les systèmes électroniques, du serveur au microprocesseur, représente une formidable opportunité pour la mise au point de systèmes de communication et informatiques aux performances inédites. Ceci permettrait d’adresser les besoins des futures applications tout en réduisant drastiquement la consommation énergétique de ces technologies. Mon projet de recherche porte sur la conception de nanodispositifs optoélectroniques révolutionnaires, comme des nano- lasers, -amplificateurs de lumière ou -photodétecteurs, pour l’échange et le traitement de données à l’intérieur de processeurs innovants utilisés pour le calcul haute performance et l’intelligence artificielle. Ces nanotechnologies seront transférées à NCODIN, la startup dont je suis l’un des cofondateurs."

Thierry Virolle: Stratégie innovante pour cibler les cellules souches cancéreuses

Directeur de Recherche INSERM, à l'institut de Biologie Valrose (iBV)

"Le concept de CSC - cellules souches cancéreuses- définit une sous-population de cellules tumorales immatures, responsables de l’initiation et de la progression tumorale, ainsi que de la dissémination et la formation de récidives. Dans le cas glioblastome (GB), une tumeur primitive très agressives du cerveau, le traitement standard (radio/chimiothérapie) est essentiellement basé sur la mort cellulaire. Bien qu’efficace sur certaines cellules tumorales, il conduit à la sélection de CSC responsables des récidives quelques mois après l’arrêt des thérapies. Notre candidat médicament, le DV188, permet de surmonter cet échec thérapeutique en forçant l’évolution des CSC en cellules tumorales différenciées, sensibles aux radio/chimiothérapies et incapables de reformer une tumeur. Le DV188 est donc un candidat médicament extrêmement prometteur, qui utilise un mécanisme innovant potentiellement efficace sur un cancer actuellement incurable, et probablement déclinable sur d’autres cancers agressifs."

Melpomeni Dimopoulou et Marc Antonini: archivage des données numériques en utilisant l'ADN synthétique

Melpomeni Dimopoulou CEO de la société Pearcode

Marc Antonini, Directeur de Recherche CNRS et CSO de Pearcode

Société Pearcode: spin-off du Laboratoire d'Informatique, Signaux et Systèmes de Sophia Antipolis

Pearcode développe une solution d’écriture/lecture de données numériques dans de l’ADN synthétique. Cette solution trouve des applications dans le stockage de données dites "froides" (rarement consultées) en réponse à la croissance exponentielle des données et aux limitations des systèmes d’archivage actuels (HDD, bande magnétique), ou encore pour des applications de marquage et de traçabilité des produits.

Cette solution innovante "bas-carbone" s’appuie sur une technologie de codage brevetée qui profite des propriétés biologiques de la molécule d'ADN pour assurer une fiabilité d’archivage à long terme, tout en permettant une compacité du stockage et une maîtrise du coût de la synthèse moléculaire.