Une "porte" sur la planète Mars? L'intrigante photo prise par le rover "Curiosity" de l'agence spatiale américaine

Une porte d'entrée sur la planète Mars? C'est en tout cas l'interprétation qui a été donnée par un grand nombre d'internautes suite au cliché immortalisé par le robot Curiosity en vadrouille sur la planète Mars depuis 2012.

Le 7 mai dernier, le Mastcam du robot de l'agence spatiale américaine (NASA) a photographié des nouveaux panoramas. Parmi les clichés une formation rocheuse a particulièrement attiré l'attention.

Cela s'apparente à une porte d'entrée d'une habitation troglodyte ou l'entrée d'une pyramide. En fonction des interprétations il y aurait même un objet, placé en bas à droite de la photo, qui serait un moyen d'ouvrir la porte.

Une grande question demeure, concernant la taille de cette structure rocheuse. En effet, elle ne pourrait être en réalité de quelques centimètres ou alors au contraire beaucoup plus grande. Même si son aspect est proche de celui d'une porte, cela pourrait une illusion d'optique.

Après 10 ans à parcourir la planète mars, le petit robot n'en finit pas de faire des découvertes qui laissent planer le suspense sur une possible vie extraterrestre.

Un exploration qui dure depuis 2012

Le robot de l’Agence spatiale américaine, qui roule sur la surface de Mars depuis 2012, n’a qu’un objectif: explorer des endroits qui permettront de savoir si le cratère de Gale était habitable dans un passé lointain.

La Nasa y a détecté en 2018 la matière organique la plus complexe jamais trouvée à la surface de Mars. Les échantillons de matière organique, provenant de rochers vieux de 3,5 milliards d'années, avaient été ramassés sur 5 centimètres de profondeur à la base du mont Sharp, à l'intérieur du cratère Gale, considéré comme un ancien lac.

Cependant les scientifiques restent encore dubitatifs et en attente de nouvelles données et informations qui pourraient confirmer ou non certaines hypothèses.