Tout savoir sur la prochaine éclipse partielle de soleil le 25 octobre prochain

Cette éclipse partielle du 25 octobre prochain sera visible en Europe, mais aussi au nord-est de l'Afrique et dans une partie de l'Asie, souligne l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE) de l’Observatoire de Paris-PS.



"Pendant un peu moins de deux heures, la représentation qu'ils donneront sur l'heure du déjeuner nous permettra d'assister au plus beau des phénomènes célestes, une éclipse de Soleil durant laquelle la Lune viendra partiellement obstruer le disque solaire", est-il indiqué dans le communiqué.



Les habitants du nord-est du pays seront plus chanceux selon l'IMCEE, puisque c'est là-bas que l'éclipse sera la plus visible. En effet, l'occultation du soleil atteindra 19,5% à Strasbourg, 17,2% à Lille, 13,7% à Paris et 11,7% à Nice.

Elle ne durera qu'entre une heure et deux heures en France et débutera à 11h15 sur la moitié nord du pays et 11h15 sur la moitié sud.

Attention à bien protéger les yeux avec des lunettes filtrantes si vous souhaitez l'observer.