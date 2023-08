Quand et comment observer la "super Lune de l'Esturgeon"

Amateurs des paysages nocturnes, pensez à lever les yeux pour admirer la "super Lune de l'Esturgeon" qui se déroulera dans la nuit de mardi à mercredi.

C'est quoi?

Le terme "super Lune" fait référence à un phénomène particulier, appelé "périgée-syzygie", qui se produit lorsque la pleine lune (ou la nouvelle lune mais celle-ci ne se voit pas) se trouve au point d'orbite le plus proche de la Terre.

Cette nuit, le satellite naturel devrait se trouver à quelque 357.311km de nous, assure l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides. En temps normal, la Lune se situe à environ 380.000km de notre planète.

En quoi est-ce différent?

Les "super Lune" sont "les pleines lunes les plus grosses et les plus brillantes de l'année", indique la Nasa. La différence reste néanmoins minime.

Le diamètre apparent de celle de cette nuit devrait être de 33 minutes et 43 secondes d'arc, précise l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides.

Comment l'observer?

Pour être sûr d'observer de manière optimale cette "super Lune", privilégiez un endroit éloigné le plus possible de la pollution lumineuse.

Le temps ne sera pas un obstacle, Météo France ayant prévu une nuit dégagée dans le Var et les Alpes-Maritimes, excepté sur le littoral de Nice à Théoule-sur-Mer.