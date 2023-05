Project Neptune 100: pourquoi ce chercheur veut passer 100 jours sous l'eau

Il aura fallu 74 jours sous l'eau pour que Joseph Dituri, surnommé Doctor Deep Sea, batte le précédent record de 2014. Celui-ci avait auparavant été établi par les professeurs Bruce Cantrell et Jessica Fain, du Tennessee. Le scientifique n'est pas sorti, depuis le 1er mars 2023, de l'hôtel sous-marin Jules' Undersea Lodge de Key Largo en Floride. Particularité notable: aucun système d'ajustement de la pression sous-marine n'y est installé.

En route vers les 100 jours

Le chercheur américain ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, et entend faire durer l'expérience jusqu'au 9 juin 2023. Le projet, ici, est d'atteindre la barre symbolique des 100 jours passés sous la mer, à 10 mètres de profondeur, dans le cadre de la mission Project Neptune 100. Derrière ce nom obscur, une étude aux multiples facettes pour faire avancer la recherche.

L'équipe du professeur floridien profitera, tout d'abord, de ce temps long passé sous les mers pour mener à bien de nombreux projets de recherche sur la conservation des océans. "L'idée est de peupler les océans du monde, de prendre soin d'eux en y vivant et en les traitant correctement" explique le scientifique pour qui nous avons encore beaucoup à apprendre.

Le chercheur et son équipe suivent assidument les effets psychologiques et physiologiques de la pression sous-marine sur le corps humain. L'occasion d'en étudier les conséquences sur le long terme, et à un niveau particulièrement fort. Cette mission, passée à vivre et travailler dans un espace réduit et sous une pression sous-marine élevée, offrira une quantité importante de données détaillées. Données qui pourront avoir leur importance pour l'avenir du voyage spatial longue distance, notamment les futures missions vers la planète Mars.

Professeur sous l'eau, cours quand même

Pour ceux qui étaient, pendant leurs études, amateurs de la règle "après 15 minutes de retard, on s'en va, le prof n'arrivera plus", force est de constater que vous n'avez pas eu cours avec Joseph Dituri. Désireux d'être un modèle pour les plus jeunes, le professeur n'a pas cessé de faire cours … même sous l'eau! Il enseigne, depuis 74 jours, les sciences marines et le génie biomédical en visioconférence à plus de 2500 étudiants. Inoxydable donc!

Curieux, une fois la mission terminée, de marcher dans ses pas et de vivre l'expérience avec votre moitié ? Sachez qu'ils vous en coûtera la somme rondelette de 1687,50 dollars pour une nuit, ou 430 dollars pour y passer le temps de manger une pizza.