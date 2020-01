L'engin d'expédition Antarctica (re)testé à Auron avant son envoi au pôle Sud

C’est aussi là que les techniciens ont pu mettre en lumière les criticités dues au froid: les pièces mécaniques qui se rétractent ou le contrôle de la température des composants. Au retour de cette expédition, l’équipe de recherche et de développement a de nouveau planché pendant plusieurs mois sur le dossier.

Ce mardi à Auron, donc, une nouvelle phase de tests était programmée. Trois jours - de jour comme de nuit pour varier les températures - pour appréhender les modifications effectuées sur un véhicule, conduit avec un simple joystick. Et accumuler pléthore de données pour perfectionner toujours plus la bête.



"On veut encore améliorer la maniabilité du véhicule en jouant avec le joystick. On teste également tout le circuit de refroidissement pour optimiser l’échange et amener l’énergie calorifique au bon endroit. En bref, on prend la chaleur d’un composant et on l’envoie sur un autre. A - 40 °, c’est une lutte perpétuelle", complète Franck Baldet.

Le freinage a, aussi, été l’un des éléments phares des tests. "On joue avec les paramètres pour pouvoir freiner tout en descendant et en faisant des virages."

Grande nouveauté du véhicule: les équipes de Venturi ont utilisé la technologie de freinage utilisée pour les voitures de Formule E en la plaçant dans le véhicule Antarctica. "Cela permet d’avoir un véhicule contrôlable soit par les moteurs, soit par les freins mécaniques", justifie Franck Baldet.

En Antarctique fin 2020?