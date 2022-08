Le télescope James Webb révèle des images inédites de Jupiter

"C'est vraiment remarquable de parvenir à voir des détails sur Jupiter avec ses anneaux, ses petits satellites et même des galaxies, tout ça dans une seule image", s'est félicitée lundi Imke de Pater, astronome à l'université de Berkeley, dans un article de blog de la Nasa.

Aux pôles de la planète la plus massive de notre système solaire émergent des lumières comme fluorescentes: ce sont les aurores de Jupiter qui, comme pour notre Terre, sont constituées de particules venues du Soleil qui réagissent au champ magnétique de l'astre.

Ces images présentent aussi la surface de cette géante gazeuse avec ses vents, tempêtes et brouillards.

Une vue plus large montre Jupiter avec ses anneaux, très fins, et deux lunes, Amalthée et Adrastée.