La Lune avant Mars: la nouvelle méga-fusée de la Nasa décolle lundi

Une mission de six semaines dans l'espace, en préparation depuis plus d'une décennie, lancée devant des dizaines de milliers de spectateurs. La nouvelle fusée de la Nasa, la plus puissante du monde, doit décoller lundi 29 août pour la première fois depuis la Floride, direction la Lune.