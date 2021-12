La fusée Ariane 5 a lancé avec succès le télescope spatial James Webb vers son orbite finale

La fusée Ariane 5 a injecté avec succès, samedi 25 décembre, le télescope spatial James Webb vers son orbite finale, qu'il atteindra dans un mois, a annoncé le directeur des opérations de lancement au Centre spatial guyanais.

"Bonne séparation Webb télescope, Go Webb", a annoncé Jean-Luc Boyer depuis le bocal du centre de contrôle, à Kourou.

L'étage supérieur de la fusée Ariane a relâché après 27 minutes de vol le télescope, qui mettra maintenant environ un mois pour rejoindre son poste d'observation à 1,5 million de km de la Terre.

Ce nouveau télescope spatial permettra de mieux comprendre la formation des étoiles et des galaxies, et observer les exoplanètes dont les astronomes découvrent toujours plus de spécimens, pour y identifier peut-être un jour d'autres Terres.