"J'étais choqué": un météore très lumineux observé dans l'Est de la France

"C'est une des caractéristiques de ce bolide lumineux largement rapportée par les témoins: avec une vitesse d'entrée atmosphérique de 15km/s et une durée de près de 15 secondes, le météore du 7 octobre était excessivement long (en durée) et lent", précise le site Vigie-Ciel.

Un bolide est un météore, qui est un synonyme d'étoile filante, très lumineux. "On désigne généralement par bolide tout météore plus lumineux que la planète Vénus, l'astre le plus brillant du ciel après le soleil et la lune."