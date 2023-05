Ne manquez pas ce phénomène très rare visible sur la lune

Ce phénomène lunaire très rare est observable depuis dimanche et jusqu'à mardi soir.

Il se produit lorsque la lune est en croissant. Une lueur cendrée apparaît alors sur la partie la plus sombre de notre satellite. Cette lueur rend alors visible les contours de la lune, habituellement impossibles à discerner lors de cette phase lunaire.

Illuminé à 5% dimanche, le croissant de lune sera éclairé à 10% ce lundi, et à 17% mardi, près de Vénus.

Une découverte de Léonard de Vinci

Le génie italien a donné son nom à cette "lueur de Vinci", car il a été le premier à en identifier une partie des causes... au XVème siècle!

Léonard de Vinci soulève alors l'hypothèse que cette lueur si particulière soit due à la réflexion des rayons du soleil par les océans.

Les théories actuelles penchent davantage vers une lumière réfléchie par la banquise et les nuages. Cette lumière vient alors éclairer les parties sombres de la surface lunaire.

Un phénomène amené à disparaître

Alors que cette lueur cendrée est particulièrement rare à observer, cela n'ira pas en s'arrangeant. En effet, dérèglement climatique oblige, la température des océans est en hausse constante.

Au fur et à mesure que celle-ci augmente, la quantité de nuages bas au-dessus de l'est de l'océan pacifique diminue. En conséquence, la réflectivité de la terre baisse également, et avec elle l'intensité du phénomène.

Les jours de la "lueur de Vinci" semblent donc malheureusement comptés.

Comment profiter du spectacle

Chose rare en astronomie, la "lueur de Vinci" est un phénomène observable à l'œil nu.

L'idéal est de se munir d'une paire de jumelles ou d'un petit télescope, pour pouvoir observer cette "lueur cendrée" d'encore plus près. Plus le ciel sera dégagé, et meilleures seront les conditions d'observation.

Ne traînez pas, le phénomène est observable jusqu'à mardi seulement!