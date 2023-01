Fin de vie: ce Toulonnais a accompagné son ex-compagne comme elle souhaitait l’être

Cela pourrait être juste un témoignage tragique sur la fin de vie, celui d’un aidant qui accompagne une femme dont la maladie de Charcot (1) confisque les rêves et emprisonne les muscles, un à un, jusqu’à éteindre son souffle. C’est surtout une magnifique histoire d’amour. Celle que raconte avec pudeur Jean Vuotto. Entre 2015 et 2018, le Toulonnais a abandonné les bords de la rade pour rejoindre Clarisse, son ex-compagne qui l’appelait à l’aide, juste après le terrible diagnostic. "Je l’avais aimée, je ne pouvais pas la laisser, explique-t-il tout simplement. Elle m’avait, poursuit-il, initié au rôle de l’aidant, parce qu’elle était auxiliaire de vie, c’était son métier, et que je l’avais parfois accompagnée pour comprendre ce que c’est. Appréhender la réalité. On était loin de se douter…"

Elle l’appelait son ange gardien

Il raconte aujourd’hui son histoire, dans un livre (2), sans en dire trop sur la structure médico-sociale qui l’accueillait (située en dehors de la région), sans même donner leurs vrais prénoms. Par pudeur, mais aussi parce qu’il ne mâche pas ses mots. Il est donc Ange, parce que c’est son deuxième prénom, et parce que c’est ainsi que Clarisse aimait appeler "son ange gardien".

"Elle était dans un établissement parce qu’elle ne pouvait pas prétendre à l’hospitalisation à domicile, son appartement était trop petit. Premier déchirement. Mais elle a voulu rester dans cet endroit jusqu’à la fin, raconte Jean, dans cette chambre qui était devenue la sienne et où je restais parfois dormir à ses côtés, pour la rassurer, et parce que je savais qu’elle pleurait dès que je passais la porte." Pour y rester, "Clarisse a refusé une trachéotomie – qui l’aurait aidée à respirer – parce que ça voulait dire être hospitalisée, et elle ne voulait pas qu’on l’éloigne de sa famille et de son ami."

"Anormal qu’on soit obligé d’aller à l’étranger"

Si Clarisse souhaitait qu’on facilite son départ, elle ne voulait pas entendre parler de suicide assisté. "C’était ses convictions, ce ne sont pas les miennes, témoigne Jean. J’ai souvent été pris en étau entre mes propres convictions et ses demandes, mais je n’avais d’autre choix que de suivre sa volonté… Même si ça m’a conduit à faire face à des gens qui m’ont reproché mon égoïsme, des soignants qui m’ont dit que je ne voulais pas la laisser partir et que je restais là à la regarder souffrir!"

Jean Vuotto ne souhaite à personne de vivre de tels moments. Il soutient désormais les combats de l’ADMD (Association pour le droit de mourir dans la dignité), et dénonce la situation imposée par la Loi Clayes Leonetti (3) en France. "Je ne veux pas souffrir comme elle, je ne veux pas mourir comme elle. Et je trouve anormal qu’on soit obligé de se rendre à l’étranger en dépensant six à douze mille euros pour avoir le droit de mourir en abrégeant ses souffrances. Si on n’en a pas les moyens, on se retrouve, comme Clarisse, à vivre ses derniers instants dans des établissements qui manquent de tout, à commencer par le personnel, quand ce n’est pas d’humanité concernant certains soignants! D’autres, heureusement, vous offrent malgré la situation de purs moments de bonheur; comme cette aide soignante qui avait habillé et maquillé Clarisse pour la Saint-Valentin. Mais jamais je ne resterai ainsi, à attendre la mort, dans la solitude, parce que j’ai bien eu le temps de voir que la plupart des familles démissionnent!"

Cinq ans après le décès de Clarisse, Jean continue d’être hanté par cette histoire. "Je l’aime, je continue à l’aimer et je n’arrive pas à m’en détacher."

1. La maladie de Charcot, ou Sclérose latérale amyotrophique (SLA) est une pathologie neuromusculaire progressive caractériséepar la mort des neurones moteurs, neurones qui commandent entre autres la marche, la parole, la déglutition et la respiration. Cette perte des motoneurones entraîne une atrophie musculaire et la paralysie progressive.

2. Elle ne parlait qu’avec les yeux, de Jean Vuotto, aux éditions Maia. Sur commande en librairie ou sur e-book.19 euros.

3. La loi Claeys-Leonetti a renforcé le droit d’accès aux soins palliatifs mis en place dans la loi du 9 juin 1999. Elle met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettreà nos concitoyens d’exprimer leurs volontés.