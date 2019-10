Du Big Bang aux exoplanètes: le Nobel de physique à deux Suisses et un Canado-Américain

Le prix va pour moitié à James Peebles pour ses "découvertes théoriques en cosmologie physique" et pour l'autre moitié conjointement à Michel Mayor et Didier Queloz pour leur "découverte d'une exoplanète en orbite autour d'une étoile de type solaire", a annoncé Göran Hansson, secrétaire général de l'Académie royale des sciences de Suède.

Les trois chercheurs, astrophysiciens et astronomes, ont contribué à "une nouvelle compréhension de la structure et de l'histoire de l'univers". "Leurs travaux ont changé à jamais nos conceptions du monde", a ajouté l'académie.

Les travaux de James Peebles nous ramènent à "l'enfance de l'univers", à travers l'observation des rayons lumineux apparus 400.000 ans après le Big Bang - survenu lui il y a 14 milliards d'années - et qui ont voyagé jusqu'à nous comme pour nous en porter témoignage.

"Ses travaux nous ont révélé un univers dont seulement 5% du contenu est connu : la matière composant les étoiles, les planètes, les arbres - et nous. Le reste, soit 95%, est de la matière noire inconnue et de l'énergie noire. C'est un mystère et un défi pour la physique moderne", souligne l'académie.

Un prix 'extraordinaire'

Michel Mayor, professeur à l'Observatoire de la Faculté des sciences de l'Université de Genève, et son doctorant Didier Queloz ont exploré notre galaxie, la Voie lactée, à la recherche de mondes inconnus. En 1995, ils ont fait la première découverte d'une planète en dehors de notre système solaire: une exoplanète orbitant autour d'une étoile de type solaire, 51 Pegasi b.

"Personne ne savait si les exoplanètes existaient ou non", se souvient M. Mayor dans un communiqué publié par l'Université de Genève. "Des astronomes prestigieux les cherchaient depuis des années? en vain!"