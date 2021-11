De passage dans le golfe, cet astrophysicien veut transmettre ses connaissances aux Tropéziens

Né à Marseille, le Dr Sacha Brun a passé son enfance à Saint-Tropez. En 1989, il passe le Bac au lycée du golfe et part continuer ses études à Paris.

Dix ans plus tard, il présente sa thèse de doctorat sur la structure interne du soleil, son astre de prédilection. Il est à présent un scientifique mondialement reconnu, directeur de recherche en astrophysique au CEA Paris-Saclay et au CNRS.

De passage dans le village de son enfance, il revient sur sa carrière et sa volonté de transmettre la connaissance.

D’où vient votre intérêt pour le soleil?

J’ai grandi ici, un endroit où le soleil est extrêmement présent. Cette passion vient de la région méditerranéenne, des balades sur le sentier du littoral au soleil levant. J’ai toujours voulu être astrophysicien et lorsque j’ai dû choisir un sujet de thèse, quelqu’un en proposait une sur le soleil. Ça m’a renvoyé à la passion que j’ai pour les étoiles depuis mon enfance. Cela coïncidait également avec le lancement du satellite d’observation solaire Soho, en 1995, un événement relativement rare car il faut entre 10 et 15 ans pour envoyer un satellite dans l’espace. On peut dire que le soleil est ma bonne étoile, il m’a apporté beaucoup d’opportunités!

Depuis, vous avez travaillé sur un autre satellite…

Il s’agit de Solar Orbiter. J’étais présent à son lancement en février 2020 à Cap Canaveral aux États-Unis. C’est le successeur de Soho et il permet d’avoir un autre point de vue sur le soleil.

Revenez-vous souvent à Saint-Tropez?

Oui, ma mère vit toujours ici ainsi que beaucoup des amis avec lesquels j’étais à l’école. C’est un endroit magnifique où l’on peut profiter du soleil et du ciel bleu. Et puis, c’est bien de rendre cette connaissance aux Tropéziens.

C’est dans cette optique que vous allez rencontrer les enfants des écoles tropéziennes…

J’apprécie faire de la vulgarisation scientifique. Il est important de solliciter la curiosité des enfants. Je propose des activités didactiques, j’apporte un télescope, je leur projette un film tridimensionnel. J’essaye de montrer que la recherche scientifique est moderne, hautement technologique et passionnante.

Que diriez-vous à un jeune qui aimerait devenir astrophysicien comme vous?

Je l’encouragerais. Il faut faire des études scientifiques qui durent très longtemps. Avant d’avoir un poste permanent il faut environ 12 ans d’études et seuls les meilleurs en décrochent un. Depuis une dizaine d’années, on observe deux nouvelles tendances dans la recherche: l’étude des exoplanètes et des ondes gravitationnelles.

Quels sont certains faits méconnus à propos du soleil?

Le soleil tourne sur lui-même: cela étonne parfois. Et aussi qu’il se déplace dans la galaxie.

Vous étudiez l’impact du soleil sur la Terre…

On appelle cela la "météorologie solaire". La Terre vit dans l’atmosphère du soleil et ce qu’il s’y passe peut avoir un impact sur notre planète. Le soleil a un vent de particules qui inonde tout son environnement et va jusqu’à la Terre. Celle-ci est protégée du vent solaire par un cocon magnétique. Le soleil a un cycle magnétique de 11 ans et ses sautes d’humeurs sont d’autant plus intenses qu’on s’approche de la phase d’activité haute du cycle. La phase la plus basse est passée en décembre 2019 et maintenant l’activité solaire remonte. Il y a eu une grosse éruption solaire le 28 octobre dernier. Celles-ci ont des effets positifs comme l’apparition d’aurores boréales mais aussi des effets négatifs. Elles peuvent gêner le signal GPS et radio et abîmer les satellites.

Votre domaine d’étude s’étend au-delà de notre système solaire…

Les observations du soleil sont transposées à d’autres étoiles qui ont une ou plusieurs planètes en orbite. Cela permet de mieux comprendre le fonctionnement des exoplanètes. On observe notamment que la zone d’habitabilité d’un système varie en fonction du type d’étoile. Celle de notre système se situe entre Mars et Venus.