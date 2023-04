Cette naturaliste nous dit tout sur le sabot de Vénus, ce mollusque étrange visible sur les plages varoises

Alexia Serrano, nouvelle guide naturaliste sur le territoire, vient de découvrir d’étranges petits gastéropodes pélagiques sur les plages raphaëloises. Elle a voulu en faire profiter les lecteurs de Var-matin.

"Il s’appelle Cymbulia Peronii et fait partie du macroplancton pouvant atteindre 6cm de longueur à l’âge adulte. Il est pourvu d’une partie dure portant cinq dents bien visibles", explique celle qui en a ramassé une quinzaine, dont le plus grand fait même 7cm.

Que les Raphaëlois, promeneurs de chiens ou fans de longe côte se rassurent, la bestiole en question n’est ni venimeuse, ni urticante.

On peut même lui accorder un certain charme avec ses deux mini-nageoires ressemblant à des ailes et son côté homme invisible. Une transparence qui la rend moins vulnérable aux prédateurs dans les ondes bleues de la Méditerranée.

Des balades naturalistes

Ressemblant à un gros glaçon ciselé, cette sorte d’escargot sans coquille se nourrit de planctons plus petits qu’elle, par son énorme bouche qui capture ce qui s’approche à proximité.

Transportés par les courants marins, ces animaux s’échouent sur les galets de la plage du Débarquement, laissant, une fois morts, leur coquille cartilagineuse, une pseudo-conque translucide qui a l’air de venir du fond des âges.

Encore un marqueur du réchauffement climatique? Toujours est-il que les Cymbulia Peronii, familièrement appelés sabot de Vénus (comme la plante) ou "papillon de mer" indiquent le réchauffement de l’eau et l’arrivée de l’été.

Ce mollusque échoué par les laisses de mer et son aspect gélatineux pouvant intriguer les flâneurs, Alexia Serrano a voulu informer.

Passionnée de nature et installée à Fréjus après son master de géographie, environnement, spécialité risques naturels, la jeune femme propose des visites commentées abordant les roches, la faune et la flore locales. "Je présente plusieurs parcours et j’adapte des circuits personnalisés. Les particuliers, les campings et autres structures créant des manifestations peuvent faire appel à moi, ajoute-t-elle. Je fais de la vulgarisation scientifique, de la sensibilisation à l’environnement. Plutôt qu’une simple randonnée, j’explique les plantes, insectes… une approche sur le terrain pour sentir, toucher. On peut me contacter via les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, mon site internet les balades d’Alex".

1. Mais aussi au 06.42.93.69.41. Par mail à lesbaladesdalex@gmail.com