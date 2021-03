Cet Azuréen a amassé une collection exceptionnelle d'instruments scientifiques historiques

Gérard Protin collectionne depuis plus de 50 ans des instruments scientifiques anciens. Il nous accueille dans son appartement du Cannet qui est à la fois un atelier et un véritable musée.

Ancien métreur projeteur, il s’est toujours passionné pour les instruments de mesure et d’observation. Ses vitrines débordent d’objets tous plus mystérieux les uns que les autres pour le profane ; graphomètre à lunette, théodolites, compas maître à danser, canon de midi, cercle de Borda, tour d’horloger à diviser, etc.

Des objets datant de 1750

Derrière ces noms se cachent des fabricants mythiques très anciens qui font rêver tous les collectionneurs : Canivet, Richet, Bremer etc. Tous ces instruments servaient à mesurer les angles horizontaux et verticaux.

Gerard se souvient de ses débuts : "J’ai acquis mon premier instrument en 1963 ; je travaillais alors comme géomètre pour EDF."

Depuis il a parcouru toute l’Europe à la recherche de ces objets nommés désirs, qui illustrent le génie des hommes des siècles passés.

Les plus anciens instruments datent de 1750 environ et sont d’une technicité incroyable. Selon Gérard, "aujourd’hui on n’est plus capable de réaliser de tels objets. Mêmes les meilleurs tourneurs fraiseurs le disent."

Comment les maîtres forgerons de Louis XVI les ont-ils conçus compte tenu des connaissances de l’époque et du peu de moyens dont ils disposaient?

Pas de laser en effet à cette époque, et la miniaturisation était un concept inconnu : poids moyen compris entre 6 et 25 kg. Et non seulement ces instruments permettaient déjà de réaliser des relevés topographiques, mais en plus ils étaient beaux!

Les matériaux utilisés sont nobles : cuivre, argent, laiton, noyer, acajou. La précision du travail et le souci du détail sont sidérants.

Gérard ajoute admiratif : "Ces gens-là avaient le temps et le goût du travail bien fait, et c’est le roi qui passait commande" (Louis XVI pour les plus anciens instruments).

Quête incessante

La collection de Gérard intéresse beaucoup les musées. Mais aussi les autres collectionneurs. S’il est arrivé à Georges d’échanger des objets, il n’a jamais voulu vendre ses plus belles pièces.

"Pourtant de riches amateurs sont venus me voir parfois de l’étranger, avec des liasses de billets de 500, et m’ont demandé mon prix mais je n’ai jamais cédé."

Il faut dire qu’il y a de moins en moins d’objets intéressants sur le marché, et que ceux qui les ont les gardent.

Gérard a pris sa retraite en 1987 et continue depuis, sa quête incessante. "Lorsque j’acquiers un objet, je le démonte entièrement pour le nettoyer et le polir afin qu’il retrouve ses couleurs d’origine."

A 82 ans Georges continue à rechercher des objets dignes d’intérêt. Il est en contact permanent avec des associations ou des collectionneurs privés.

Il s’est constitué un réseau composé de passionnés comme lui et de spécialistes de l’histoire et de la science.